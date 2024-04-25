Meta'nın metin odaklı uygulaması Threads, en büyük rakibi X'i günlük kullanıcı sayısı açısından ABD'de geride bıraktı. Ayrıca uygulama mağazalarında da açık ara farkla önde.

Meta, metin odaklı sosyal medya platformu Threads’i geçen yılın temmuz ayında resmen kullanıma sunmuştu. Uygulama, ilk çıktığı zaman çok ilgi görse de sonrasında bu ilgiyi kaybetti. Ancak hashtag’lerden mesaj düzenlemeye kadar eksik birçok özelliğin getirilmesi, tekrar popüler olmasını sağladı.

Şimdi ise veri araştırma firması Apptopia’dan önemli bilgiler geldi. Business Insider’a yapılan açıklama, Threads’in günlük aktif kullanıcı sayısı bakımından ABD’de en büyük rakibi X’i geride bıraktığını ortaya koyuyor.

Uygulama mağazalarında da X’i geçti

Bunun yanı sıra uygulama, Apple’ın uygulama mağazası App Store’da da X’i ezip geçmiş durumda. Öyle ki ABD’de en popüler ücretsiz uygulamalar arasında 4. sırada yer alıyor. X ise 41. sırada bulunuyor. Play Store’da da benzer bir durum mevcut. Threads, 11. sıradayken X, 53. sırada.

Dünya genelinde de benzer bir durum olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki App Figures’ün Mart 2024’te en çok indirilen uygulamalar listesine baktığımızda, Threads’in 24 milyon indirme ile 6. sırada yer aldığını görüyoruz. X ise bu listeye girememiş.

Apptopia yöneticisi Thomas Grant, verdiği demeçte Aralık 2023’ten bu yana uygulamanın ülkede X’ten üstte olduğunu şöyle açıkladı: “Threads’in günlük aktif kullanıcıları, X’i Aralık 2023’te geçti ve bu durum o zamandan beri değişmedi.”

Business Insider’a göre Threads’in ülkedeki günlük aktif kullanıcı sayısı aralıktan bu yana %55 artarak 28 milyona kadar çıktı. Öte yandan X’inki ise yıllık oranda %18’lik bir düşüşle 27 milyona kadar geriledi. Tabii ki genel kullanıcı sayısı için bunu söylemek mümkün değil. X hâlâ toplam kullanıcıda Threads'ten üstün. Ayrıca dünya çapında günlük aktif kullanıcı sayısı hakkında henüz güncel bir veri yok. O yüzden nasıl bir durum olduğunu bilemiyoruz. Yine de X’in ABD’de geçilmesi, Musk başa geçtiğinden beri süren çöküşün devam ettiğini ortaya koyuyor.

Threads, Türkiye’de kapanacak

Threads demişken yakın zamanda Türkiye'deki kullanıcıları ilgilendiren bir gelişme yaşanacak. Threads, Rekabet Kurumu kararı nedeniyle 29 Nisan’da ülkemizde erişime kapatılacak..