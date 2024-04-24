23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'e bant daraltma cezası vermeyi gündemlerine aldıklarını belirtti.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren sosyal medya yasası, platformlara belirli zorunluluklar getiriyordu ve uyulmaması halinde reklam yasağı, bant daraltma gibi cezalar öngörüyordu. Artık Elon Musk'ın tek sahibi olduğu dünyanın en popüler mikro blog platformu X, henüz bu zorunluluklardan biri olan "Türkiye'de bir temsilci bulundurma" maddesini yerine getirmedi.

Bu konu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na hatırlatıldı. Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse Türkiye, X'e temsilci atamadığı için önce 10 milyon TL, ardından da 30 milyon TL idari para cezası kesmiş, nihayetinde ise reklam verme yasağı getirilmiş ve temsilci ataması için 3 aylık süre tanınmıştı. 3 aylık sürenin dolmasıyla ne olacağı merak konusu oldu.

"Hala X Türkiye’ye temsilci atamadı." diyen Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bant daraltma gündemimizde."

Peki bant daraltma nedir?

İnternet, veri paketlerinin kullanıcının cihazıyla web sitelerinin sunucuları arasında gidip gelmesiyle hizmet verir. Bunu bir otoyol gibi düşünebilirsiniz. Otoyolun genişliğine "bant genişliği" diyebiliriz. Bant daraltmayı, otoyolun şerit sayısını düşürmek gibi düşünebilirsiniz. Yani bant daraltma uygulamasına gidildiğinde söz konusu sitenin veri akışı yavaşlamış oluyor. Tıpkı 4 şeritli bir otoyol tek şeride düştüğünde otomobillerin ağır ağır ilerlemesi gibi veri paketleri de daha sınırlı bir bant genişliğinde gidip geldiğinden sitenin içerikleri ağır ağır yüklenmeye başlıyor.

Hatırlamayanlar, sosyal medya yasasının platformlar için öngördüğü kural ve cezaları aşağıdaki içeriğimizden okuyabilirler