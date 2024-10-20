Bir sağlık teknolojileri girişimi olan Throne, tuvaletten çıktığımızda dışkımızın fotoğrafını çeken kamerayı tanıttı.

ABD merkezli sağlık teknolojileri firması Throne, yeni bir kamera tanıttı. Bu kameranın farkı ise klozetlerimize takılıyor olması. Peki neden? Çünkü yeni kameranın amacı, biz işimizi bitirdikten sonra, sifonu çekmeden önce dışkımızın fotoğrafını çekmek. Böylece kamera, şu anda beta aşamasında olan yapay zekânın yardımıyla sağlık sorunlarını önceden kontrol edebilecek.

Her ne kadar insanların dışkılarının fotoğrafını çektirmeyi pek istemeyecekleri düşünülse de aslında bazı hastalıkların, bağırsak faunasının durumunun ve su tüketiminin anlaşılması için gaita adı verilen dışkının kontrol edilmesi standart bir uygulama. Throne da bu süreci yapay zekâ yardımıyla hızlandırmayı amaçlıyor.

Görseller anonim olarak saklanacak

Tuvalette bir kamera olması fikri elbette ki pek çok kişinin aklına olası güvenlik ve mahremiyet sorunlarını getiriyor. Throne ise toplanan verilerin anonimleştirilerek saklanacağını ifade ediyor. Firmanın açıklamasına göre kamera, klozetin içerisinde olanla ilgilenecek, üzerinde ne olduğuna bakmayacak. Yapılan açıklamada diğer verilerin şirketin verileri ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Kullanıcılar, istedikleri anda kendi klozetlerinden toplanan verilere erişebilecekler. Ayrıca talepleri hâlinde toplanan tüm veriler ve görüntüler de silinebilecek. Veriler, TLS 1.2 veya daha üst seviye güvenlik önlemleri ile şifrelenecek.

Throne oldukça ilginç bir sağlık teknolojisi ile karşımıza çıkıyor. Bu tür bir teknolojiye siz bir şans verir miydiniz?