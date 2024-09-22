“Uzaydan bile görünen bir şey.” dendiğinde herkesin aklına ilk gelen “Çin Seddi” olur ancak bundan ötesi var: penguen kakaları. İyi ama nasıl?

Uyduları; hava durumu takibi, bilimsel araştırmalar, navigasyon ve GPS gibi amaçlarla kullanıyoruz. Peki ya penguen kakalarını görmeye ne dersiniz?

Evet, bu uydular sayesinde penguenlerin kakaları taa uzaydan bile görünebiliyor. Bunun nasıl mümkün olduğuna ve avantajlarına birlikte bakalım.

Penguenler, koloniler hâlinde yaşıyor.

Penguenler, bizden çok uzak diyarlarda, Antarktika’da yaşıyor. Üstelik yaşadıkları bölge, -50 dereceye kadar ulaşabiliyor. Hâliyle onları takip etmemiz, araştırmamız epey zor.

Bu yüzden onları uydularla takip edebiliyoruz ancak tabii ki bireysel olarak değil. Uydudan, tek bir pengueni göremeseniz de koloniler hâlinde yaşayan hayvanlar olduklarından bir şekilde takip edebilirsiniz. Hem de kakaları sayesinde…

Uydudan, penguenlerin kakaları görünebiliyor.

Dünya’nın yörüngesinde dönen Sentinel-2A ve 2B tarafından çekilen fotoğraflarda, Antarktika’daki penguen dışkılarını (guano), büyük kahverengi lekeler olarak görebiliyoruz.

Hatta bu kahverengi lekelerle penguenleri takip etme araştırması sayesinde 11 yeni koloni bile ortaya çıktı. Güncel olarak Antarktika’da en az 60 penguen kolonisi olduğunu biliyoruz.

Sentinel 2A ve 2B, iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek için de kullanılıyor ve ne yazık ki penguenler iklim krizinden epey etkileniyor. Bu da demek oluyor ki onları korumak için en yakın zamanda harekete geçmemiz gerekiyor.

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