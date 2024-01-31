Ticaret Bakanlığı, usulsüz yollarla Türkiye'ye ithal edilen 358 adet lüks otomobil tespit etti. Bu araçları getirenler hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 530 milyon TL'lik ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arka planda bir soruşturma gerçekleştirildiğini aktaran yetkililer, 530 milyon TL'lik ceza uygulandığını duyurdular. Peki ne oldu da Ticaret Bakanlığı, böyle bir operasyon gerçekleştirdi?

Yapılan resmî açıklamaya göre birkaç firma, çeşitli usulsüzlüklerle Türkiye'ye 358 adet lüks araç getirdi. Bu araçların Türkiye'ye ithalatı sırasında sahte belgeler kullanıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında da 530 milyon TL'lik kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Öte yandan; araçlara el konulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

530 Milyon TL Değerinde 358 Adet Lüks Aracın Sahte Faturalarla İthalatı Tespit Edilerek, Savcılığa Sevk Edildi.



Paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığımızca yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir.



Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli/sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın ülkemize sokulduğu tespit edilmiştir. Bu meyanda, soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması ve müsaderesi talep edilmiştir. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 milyon TL tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidilmiştir.



Bakanlığımız lüks otomobil ithalatındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.