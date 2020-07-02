Tidal ve Spotify Karşılaştırması: Hangisi Daha İyi?

Tidal ve Spotify son zamanlarda en sık karşılaştırılan dijital müzik dinleme platformlarından. İkisinin de kullanıcıların müzik deneyimini daha iyi bir noktaya getiren özellikleri var. Sizin için Tidal ile Spotify karşılaştırması yaptık ve platformların öne çıkan özelliklerini anlattık.

Spotify, uzun yıllardır ülkemizde tanınan ve kullanılan dijital müzik dinleme platformlarından bir tanesi. Tidal ise görece yeni ve ülkemizde çok fazla bilinen bir platform değil. Fakat adı duyuldukça Spotify gibi bilinen dijital müzik dinleme platformlarıyla aralarında ne gibi farklar olduğu konuşulmaya başladı ve kullanıcılar müzik dinlemek için Tidal mı Spotify mı diye sormaya başladı.

Elbette bu soruya kesin olarak Tidal ya da Spotify yanıtını vermek mümkün değil. İki platform arasında karşılaştırma yapıldığı zaman ortaya kullanıcı alışkanlıklarına göre değişen farklı özellikler çıkıyor. Sizin için Tidal ile Spotify arasında bir karşılaştırma yaptık ve öne çıkan özelliklerini anlatarak aralarındaki farkları ortaya çıkardık.

Tidal’da ünlü müzisyen Jay-Z'nin imzası var:

2014 yılında geliştirilen Tidal dijital müzik dinleme platformu; 2015 yılında rap şarkıcısı, müzik yapımcısı Jay-Z’nin sahibi olduğu şirket tarafından satın alındı. Sonrasında işler oldukça ilginç bir hal aldı. Çünkü Jay-Z’nin arkadaşlarının yeni şarkılarına ilk önce ve diğer platformlara girmeden uzun bir süre yalnızca Tidal üzerinden ulaşılmaya başladı.

Normal bir iş insanının arkadaşlarından bahsediyor olsak bu durum pek önemli olmazdı fakat söz konusu Jay-Z gibi uzun yıllardır müzik piyasasında olan bir kişi olunca işler değişiyor. Beyonce, Rihanna gibi dünya müzik piyasasının önemli isimlerinin yeni şarkılarının ilk kez Tidal’da yayınlanması platformu her daim bir adım öne geçiriyor.

Jay-Z’nin Tidal üzerindeki imzası yalnızca arkadaşları değil. Aynı zamanda bir müzisyen olan Jay-Z pek çok dijital müzik dinleme platformunun sunduğundan çok daha yüksek kalitede bir müzik sunuyor. Kulaklığınızı taktığınız zaman müziği ruhunuzun en derininde hissetmenizi sağlamayı hedefliyorlar.

Geniş ama verimsiz Tidal müzik arşivi:

Tidal’ın sahibi olan Jay-Z aynı zamanda bir müzik yapımcısı da olduğu için pek bilinmeyen ya da bir köşede unutulmuş şarkıları da Tidal’a ekliyor. Ortaya Spotify’dan neredeyse 10 milyon daha fazla şarkıya sahip bir müzik arşivi çıkıyor. Tidal, kullanıcılarına 60 milyondan fazla şarkı sunuyor.

Fakat bu kadar çok şarkı iyi bir şey mi? İyi kullanılmazsa değil. Spotify’dan katbekat geniş bir hip-hop müzik arşivi olmasına rağmen Tidal yalnızca 32 tane hip-hop çalma listesi sunuyor. Spotify’da ise hip-hop çalma listelerinin sayısı tam 54 tane. Tabii müzik türleri zevkinize göre değişir, maksat o türlere ilişkin içerik çeşitliliği olduğunda Spotify bir adım önde.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; geniş bir arşivin iyi kullanılmazsa işe yaramaz olduğudur. Tidal milyonlarca şarkıyı öylece ortaya bırakmışken Spotify özel çalma listeleri ile kullanıcılarının yeni müzikler keşfetmesini ve arşivi en iyi şekilde kullanmasını sağlıyor.

Podcastseverlerin tercihi Spotify:

Podcastler son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde oldukça popüler bir hale geldi. Podcastseverlerin dinleyebileceği pek çok farklı dilde yüzlerce podcast var. Youtube, Vimeo gibi video izleme platformları podcast dinlemek için çok tercih edilmediği için en iyi dinleme alternatifi dijital müzik dinleme platformları.

Tidal, podcast konusunda geçer not alamıyor. Platformda yirmiden az sayıda podcast kanalı var ve bunların da çoğu hip-hop kültürünü üzerine yayın yapan kanallar. Spotify ise bu konuda oldukça iyi iş çıkarıyor. Platformda amatör, profesyonel, yerli, yabancı onlarca podcast kanalının yayınına ulaşabiliyorsunuz.

Tidal video özelliği ile öne çıkıyor:

Tidal ve Spotify birer dijital müzik dinleme platformu olsalar da müzik piyasasının en önemli ürünlerinden biri olan video klipler konusunda kullanıcıları memnun eden taraf Tidal oluyor. Tidal, kullanıcılarına 250 binden fazla video klip sunuyor.

Tidal yalnızca şarkı klipleri yayınlamıyor. Aynı zamanda konser kayıtları, akustik performanslar, amatör kayıtlar gibi farklı videoları da yayınlıyor. Spotify ise bu konuda oldukça yetersiz. Şarkısını ya da albümünü yayınlayan sanatçının inisiyatifine göre bir video ya var ya yok.

Elbette dijital müzik platformları karşılaştırması yaparken video yayınlama özelliği pek dikkate alınmayabilir. Fakat bu tür platformların artık müzik konusundaki en büyük yayıncılar olduğunu dikkate alırsak müzikseverlerin sevdikleri sanatçıların videolarına buradan ulaşmak istemeleri de haklı bir istek.

Yeni müzik keşfetmeyi sevenler için Spotify:

Her iki platformunda çalma listeleri konusunda hakkını vermek gerekiyor. İkisinde de modunuza uygun çalma listeleri, ruh haline göre farklı türde müzikler, parti ve benzeri ortamlar için kullanabileceğiniz özel olarak hazırlanmış çalma listeleri bulabilir ve radyo özelliği yeni müzik keşifleri yapabilirsiniz.

Fakat Spotify bu konuda bir adım öne çıkıyor. Spotify’ı öne çıkaran özellik ise günlük karışık çalma listeleri ve haftalık keşif listeleri. Haftalık Keşfet listeleri ile Spotify her pazartesi günü 30 şarkıdan oluşan yepyeni bir çalma listesi sunuyor kullanıcılarına. Bu listelerin müzikseverlerin gönlünü fetheden bir özellik olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Tidal müzik kalitesi ile bir adım önde:

Tidal’ın Spotify’a göre çok daha yüksek kalitede müzikler sunduğundan bahsetmiştik. Platformların sunduğu müzik kalitesi konusunda detay vererek daha net bir tablo oluşturabilir ve daha sağlıklı bir karşılaştırma yapabiliriz.

Tidal; Normal, Yüksek, Hifi ve Master olmak üzere dört farklı müzik kalitesi sunuyor. Normal kalite, kısıtlı veri kullanımı sırasında kullanıyor. Yüksek kalite, 320 kb/sn ile ses kalitesi ve veri kullanımı arasında bir denge sağlıyor. Hifi kalite, 44,1 kHz / 16 bit ses dosyaları ile CD kalitesini yakalıyor. Master kalite ise 96kHz / 24 bit ses dosyaları ile büyüleyici bir müzik deneyimi sunuyor.

Spotify; Otomatik, Düşük, Normal, Yüksek ve Premium olmak üzere beş farklı müzik kalitesi sunuyor. Sunulan en yüksek kalitede Spotify, 320 kb / sn müzik akışı sunuyor ama bu akışta bazı kayıplar yaşanıyor. Bu nedenle en yüksek kalitede dinlerken yüksek performans sunan bir hoparlörde ya da kulaklıkta bile müziğin ince ayrıntılarını kaçırabiliyorsunuz.

Spotify ile sosyalleşebilirsiniz:

Dijital müzik dinleme platformları artık müzik dinlemekten çok daha fazlasını sunmak durumunda. Yeni şarkı keşifleri sunma, ilk kez yayınlama gibi konularda öne çıkmasının yanı sıra bir dijital müzik platformunu kullanarak sosyalleşmeyi de bekliyor kullanıcılar.

Tidal ile sosyalleşme adına yapabileceğiniz tek şey, sevdiğiniz şarkıları diğer sosyal medya platformlarında paylaşmak. Spotify’da ise arkadaşlarınızı bulabilir, ne dinlediklerini görebilir, onlarla ortak çalma listeleri hazırlayabilir, sevdiğiniz sanatçıların oluşturdukları çalma listelerini inceleyebilir ve kendi çalma listeleriniz ile diğer kullanıcıların sizi keşfetmelerini sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz dinleme ve üyelik fiyatları:

Yayın kalitesi, arşiv genişliği, keşfet özellikleri gibi konulardan sonra kullanıcıların önemsediği bir başka ayrıntı da platformların ücretsiz özellikleri ve üyelik fiyatları. Spotify’ın ücretsiz kullanım özelliği ve 3 ay ücretsiz deneme süresi ile bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Tüm özellikleri kullanamasanız bile Spotify üzerinden ücretsiz olarak müzik dinlemek mümkün.

Tidal ise hiçbir şekilde ücretsiz kullanım özelliği sunmuyor. Sunduğu 30 gün ücretsiz deneme süresi ile kullanıcıları kazanmaya çalışsa da bu süre için bile platforma üye olmalı ve ödeme bilgilerinizi girmelisiniz. Sadece bir bakıp çıkmak için bu kadar bilgi vermeyi pek çok kullanıcı tercih etmeyebilir.

Platformların üyelik ücretleri ise pek farklı değil. Standart abonelik fiyatları Tidal için 19,99 TL, Spotify için 17,99 TL. Her iki platformda da öğrenci indirimi bulunuyor. Tidal, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu mensupları için fazladan indirim yapıyor. Ayrıca Tidal’ın sunduğu Hifi müzik kalitesinin ücreti de 27,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Genel karşılaştırma:

Spotify’ı Google Haritalar ve Waze gibi farklı mobil uygulamalarla senkronize olarak kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı modu ile belirli bir süre sonra otomatik olarak çalmayı durdurmasını ayarlayabilirsiniz. Crossfade özelliği ile şarkılar arasında duraksama olmadan ahenkli bir akış yakalayabilirsiniz.

Tidal, yayınladığı şarkıların sahiplerine Spotify’dan çok daha yüksek miktarda ödemeler yaparak üreticileri destekliyor. Pek çok kullanıcının fikrine göre çok daha kullanışlı ve havalı bir arayüze sahip. Platform üzerinde canlı konserler izleme şansınız var. Arama sonuçları konusunda bazı sorunları olsa da, oldukça geniş bir müzik arşivine sahip.

Tidal mı Spotify mı?

Bu sorunun yanıtı tamamen kullanıcıya kalmış durumda. Eğer diğer kullanıcılarla etkileşimde olmak, yeni şarkılar keşfetmek, ücretsiz olarak kullanmak ya da 3 ay gibi uzun bir deneme süresinden yararlanmak istiyorsanız Spotify sizin için uygun bir tercih olacaktır.

Eğer fiyatı biraz fazla bile olsa daha yüksek kalitede müzik dinlemek istiyor, en yeni şarkılardan ve videolardan ilk haberdar olanlardan biri olmak istiyor, çok daha geniş bir müzik arşivine erişmek istiyor ve Jay-Z’nin yayın gücüne güveniyorsanız Tidal sizin için uygun bir tercih olacaktır.

Sizin için Tidal ile Spotify dijital müzik dinleme platformları arasında bir karşılaştırma yaptık ve öne çıkan özelliklerini anlattık. Tercihinizi kullanıcı alışkanlarınızı göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz. İki platformdan birinin kullanıcısıysanız deneyiminizi yorumlar paylaşabilirsiniz.