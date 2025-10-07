TikTak, Getir Araç'ı Satın Aldığını Açıkladı

TikTak, Getir Araç'ı satın alarak araç kapasitesini 8.500'e yükseltti ve Avrupa'nın en büyük araç paylaşım şirketlerinden biri hâline gelmiş durumda.

TikTak, Getir Araç’ı satın alarak Türkiye’nin en büyük araç paylaşım platformu hâline geldi. Bu birleşmeyle birlikte TikTak filosu 8.500 araca ulaştı ve Avrupa’nın en büyük üç araç paylaşım şirketi arasına girdi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, kullanıcılar artık daha fazla noktadan, daha kısa bekleme süreleriyle araç kiralayabilecek.

TikTak CEO’su Ersan Öztürk, “Getir Araç’ı bünyemize katarak kullanıcılarımıza iki kat daha fazla hizmet sunarken, şehirlerimizi de daha yaşanabilir hâle getiriyoruz.” dedi.

TikTak, 10 milyon kiralama hedefliyor

7 Ekim 2025 itibarıyla 500 binden fazla aktif kullanıcıya ulaşan TikTak, önümüzdeki yıl 10 milyon kiralama hedefliyor. Şirket, elektrikli araç yatırımlarını ve Avrupa’daki büyümesini hızlandırarak çevre dostu mobilite çözümlerinde öncü olmayı amaçlıyor. Kap'a yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin pay sahibi olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamı, 3 Ekim 2025 itibarıyla Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ne devredilmiştir. Çelik Motor’a ait %25 payın devir bedeli 5,51 milyon ABD doları olarak belirlenmiş olup, ödeme planı çerçevesinde tahsil edilecektir."