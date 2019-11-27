Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok, çok çarpıcı bir olayla gündemde. Afgan asıllı Amerikalı genç bir kız, Çin’in Uygur Türklerine yönelik asimilasyon politikasını eleştirdiği videonun ardından sosyal medya devi tarafından sansüre uğradı.

Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok’ta video paylaşan milyonlarca insandan biri olan Feroza Aziz, Çin’in Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda tuttuğunu söylediği videonun ardından sansüre uğradı.

17 yaşındaki Afgan asıllı bir Amerikalı olan genç kız, söz konusu videoda Çin’de gerçekleşen olayları, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudilere yaptığı soykırıma benzetiyor.

Aziz’in paylaştığı videonun kısa sürede önemli oranda etkileşim alması, TikTok’u harekete geçirdi. Amerikalı yayıncının yeni bir içerik koymasını engelleyen Çinli şirket, bununla da yetinmeyip söz konusu videoyu Çin’de Douyin ismiyle bilinen uygulamasından kaldırdı.

Bir TikTok sözcüsü, konuya ilişkin BBC’ye verdiği demeçte, TikTok’taki içerik politikasının siyasi hassasiyetler gözetilerek yönetilmediğini söyledi; ancak gerek Aziz’in paylaşım yapmasının engellenmesi gerekse videonun Çin’de gösterilmemesi, aslında TikTok’taki içeriklerin tam da siyasi hassasiyetlere yönetildiğini kanıtlıyor.

ByteDance çatısı altında faaliyet gösteren uygulama, Aziz’in eski hesaplarından birinin terörizimle ilişkili bazı paylaşımlar nedeniyle kaldırıldığı bilgisini de paylaştı. Amerikalı yayıncıya ait yeni hesabın ve videoların bu durumdan etkilendiğini belirten TikTok sözcüsü, Aziz’in paylaştığı içeriklerin etkileşim almaya devam ettiğini aktardı.

17 yaşındaki Aziz, Çin'in Uygur Müslümanlarına yönelik uygulamaları hakkında üç video daha yayınladı. İlki 1.4 milyondan fazla kez izlendi ve TikTok’ta yaklaşık 500.000 kez beğenildi. Ayrıca söz konusu video Twitter, YouTube ve Instagram’da da milyonlar insan tarafından izlendi.

Çin'in eleştirildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz