TikTok'ta En Çok Takipçiye Sahip 10 Türk (Listedeki İsimlere Şaşıracaksınız)

TikTok günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri hâline geldi. Peki Türkiye'de en çok takipçiye sahip Türkler kimler?

TikTok, artık hepimizin elinden düşürmediği, kimi zaman eğlendiren kimi zaman da yeni şeyler öğreten devasa bir platform hâline geldi. Milyarlarca insanın kullandığı bu dünyada, bazı Türk içerik üreticileri var ki, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşmış durumdalar.

Peki "TikTok’ta en çok takipçiye sahip Türkler kimler?" diye merak ediyorsanız, gelin hep birlikte yapalım. Yemek videolarından eğlenceli dans videolarına kadar, dudak uçuklatan takipçi sayılarına ulaşan o isimleri sizler için derledik.

10. Cemre Solmaz (cemresolmaz) - 10.6 milyon

TikTok'un ünlü fenomenlerinden biri olan Cemre Solmaz'ın içerikleri ağırlıklı olarak popüler şarkılarla dudak senkronizasyonu, dans akımları, makyaj, moda ve günlük yaşamından kesitler (vlog) üzerine kuruludur.

9. Barış Dada (barisresmiii) - 12.1 milyon

Enerjik kişiliğiyle öne çıkan Barış Dada, ağırlıklı olarak popüler dans akımlarına katıldığı videolar, eğlenceli skeçler ve meydan okumalar (challenge) paylaşıyor.

8. Yeliz Korkmaz (semiraminta) - 12.6 milyon

Daha çok dans videolarıyla ünlenen Yeliz Korkmaz, kutu açılımı gibi videolarıyla da biliniyor.

7. Nusret Gökçe (nusr_et) - 15.1 milyon

"Salt Bae" olarak bilinen ikonik tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe'nin içerikleri, lüks restoranlarında etleri kesme, hazırlama ve pişirme anlarını içeriyor.

6. Yasin Cengiz (yasincengiz38) - 17.4 milyon

"Skibidi Dop Dop" şarkısıyla yaptığı göbek dansıyla dünya çapında viral olan Yasin Cengiz, videolarında genellikle farklı mekânlarda, büyük porsiyonlu veya ilginç yiyecekler yerken bu kendine has dansını sergilemekte.

5. Ayda Sadık (aydas) - 17.6 milyon

Güçlü sesiyle dikkat çeken Ayda Sadık, ağırlıklı olarak müzik içerikleri üretiyor. Popüler yerli ve yabancı şarkılara yaptığı cover videolarıyla tanınmakta.

4. Nursema Altuntaş (nnursema) - 18.4 milyon

Yaptığı çizim odaklı içerikleriyle bilinen Nursema Altuntaş, her videosunda çıtayı daha da yukarıya çıkarıyor.

3. Yeşim Sevinç (yesimresmi1) - 18.5 milyon

Ağırlıklı olarak popüler TikTok akımlarına katıldığı dans videoları ile biliniyor. Aynı zamanda moda, makyaj ve günlük yaşamından kesitler paylaştığı vlog tarzı videolar da üretiyor.

2. Mehmet Dinç (cilgindondurmaci) - 19.9 milyon

Antalya'da dondurmacılık yapan Mehmet Dinç, müşterilerine dondurma külahını vermeden önce yaptığı şovlar ve kendine has danslarıyla ünlüdür.

1. Burak Özdemir (cznburak) - 74.6 milyon

Genellikle devasa porsiyonlarda Türk ve Orta Doğu yemekleri hazırladığı videolarıyla tanınan Burak Özdemir'in içeriklerinin en belirgin özelliği, yemek yaparken sürekli kameraya bakarak gülümsemesi ve yemekleri sunarken kullandığı devasa kepçe gibi ekipmanlardır.