İster yeni bir içerik üreticisi olmak isteyin, ister sadece akışınızdaki içerikleri değiştirmeye odaklanın... TikTok algoritmasının nasıl çalıştığını öğrendiğinizde bir şeyleri değiştirmeye karar vereceksiniz.

TikTok'u açtığınızda "Sizin İçin" sekmesinde karşınıza çıkan videoların bu kadar isabetli olması bir tesadüf mü? Sanki aklınızdan geçenleri okuyan, tam da o an izlemek istediğiniz içerikleri önünüze seren bu sistemin arkasında ne var? Esasında bu akış, son derece gelişmiş ve akıllı bir yapay zekâ olan TikTok algoritması tarafından yönetiliyor.

Peki bu algoritmayı anlamak neden önemli? Bir içerik üreticisiyseniz, videolarınızın milyonlara ulaşmasının sırrının bu algoritmanın çalışma prensiplerini çözmekten geçtiğini veya sadece bir izleyiciyseniz, karşınıza neden sürekli benzer videoların çıktığıyla birlikte akışınızı nasıl kendi zevkinize göre yeniden şekillendirebileceğinizi anlatacağız.

TikTok algoritmasının temel mantığı sizi ekranda tutmak

Her şeyden önce şunu bilmek gerek; TikTok'un tek bir amacı var, o da sizi olabildiğince uzun süre platformda tutmak. Bunu başarmanın en iyi yolu ise size sürekli olarak ilginizi çekecek, eğlendirecek veya yeni bir şeyler öğretecek videolar sunmaktan geçiyor.

Algoritma, bunu başarmak için bir dizi sinyali, yani sizin ve diğer milyonlarca kullanıcının bıraktığı dijital ipuçlarını değerlendiriyor ve tüm içerikleri buna göre karşınıza çıkarıyor.

Peki TikTok algoritmasını neler besliyor?

Elbette her şirket gibi TikTok da algoritmasının çalışma mantığını herkese açıklamıyor ama bu konuda artık benzer yöntemler izlendiğinden, TikTok'un da "Bu videoyu kime göstermeliyim?" sorusuna cevap bulmak için temel olarak üç ana kategoriye odaklandığını söyleyebiliriz.

1. Kullanıcı etkileşimi

Bu, algoritmanın en çok önem verdiği sinyal grubudur. Sizin bir videoyla nasıl bir etkileşim kurduğunuz, o içeriği beğenip beğenmediğinizin en net göstergesidir.

İzlenme Süresi ve Tekrar İzlemeler : Bir videoyu sonuna kadar izliyor musunuz? Hatta bittikten sonra tekrar mı başlatıyorsunuz? Bu, algoritma için "Bu içerik çok iyi!" anlamına gelen en güçlü sinyaldir. İlk 3 saniyede izleyicinin dikkatini çekmek bu yüzden kritiktir.

: Bir videoyu sonuna kadar izliyor musunuz? Hatta bittikten sonra tekrar mı başlatıyorsunuz? Bu, algoritma için "Bu içerik çok iyi!" anlamına gelen en güçlü sinyaldir. İlk 3 saniyede izleyicinin dikkatini çekmek bu yüzden kritiktir. Beğeniler, Yorumlar ve Paylaşımlar : Bir videoyu beğenmeniz, altına yorum yapmanız veya arkadaşlarınıza göndermeniz, o içeriğe değer verdiğinizi gösteren güçlü sinyallerdir. Özellikle paylaşım, algoritma tarafından çok olumlu karşılanır.

: Bir videoyu beğenmeniz, altına yorum yapmanız veya arkadaşlarınıza göndermeniz, o içeriğe değer verdiğinizi gösteren güçlü sinyallerdir. Özellikle paylaşım, algoritma tarafından çok olumlu karşılanır. Kaydetme : Bir videoyu daha sonra tekrar izlemek için kaydetmeniz, o içeriğin sizin için ne kadar değerli olduğunu gösterir.

: Bir videoyu daha sonra tekrar izlemek için kaydetmeniz, o içeriğin sizin için ne kadar değerli olduğunu gösterir. Takip Etme: Bir videoyu izledikten sonra o hesabın profilini ziyaret edip takip etmeniz, algoritma için yine çok güçlü bir olumlu sinyaldir.

2. Video bilgileri

TikTok, videonun ne hakkında olduğunu anlamak için içerikteki metin ve ses gibi unsurları analiz eder.

Hashtag'ler (#) : Videonuzun konusunu ve kategorisini belirtmenin en kolay yoludur. Örneğin, #komikvideo veya #yemektarifi gibi etiketler, algoritmanın videonuzu doğru kitleye ulaştırmasına yardımcı olur.

: Videonuzun konusunu ve kategorisini belirtmenin en kolay yoludur. Örneğin, #komikvideo veya #yemektarifi gibi etiketler, algoritmanın videonuzu doğru kitleye ulaştırmasına yardımcı olur. Video Açıklaması : Açıklamaya yazdığınız anahtar kelimeler, videonun içeriği hakkında önemli ipuçları verir.

: Açıklamaya yazdığınız anahtar kelimeler, videonun içeriği hakkında önemli ipuçları verir. Kullanılan Sesler ve Müzikler : Trend olan bir müziği veya sesi kullanmak, videonuzun o trendi takip eden kişilerin önüne düşme olasılığını artırır. Algoritma, aynı sesi kullanan videolar arasında bir korelasyon kurar.

: Trend olan bir müziği veya sesi kullanmak, videonuzun o trendi takip eden kişilerin önüne düşme olasılığını artırır. Algoritma, aynı sesi kullanan videolar arasında bir korelasyon kurar. Efektler ve Filtreler: Popüler olan efektleri kullanmak da benzer şekilde videonuzun keşfedilmesine yardımcı olur.

3. Cihaz ve hesap ayarları

Bu sinyaller diğerleri kadar güçlü olmasa da özellikle başlangıçta videonuzun kime gösterileceğini belirlemede rol oynar.

Dil Tercihi : Uygulamayı hangi dilde kullandığınıza göre içerikler karşınıza çıkarılır.

: Uygulamayı hangi dilde kullandığınıza göre içerikler karşınıza çıkarılır. Ülke Ayarı : Hangi ülkede bulunduğunuza göre içerikler karşınıza çıkarılır.

: Hangi ülkede bulunduğunuza göre içerikler karşınıza çıkarılır. Cihaz Türü: Kullandığınız telefonun modeli gibi teknik detaylar, spesifik içeriklerin öne çıkarılmasında önemli rol oynar.

TikTok algoritması ne sıklıkla değişiyor?

TikTok algoritması sürekli olarak güncellenir ve bazı düzenlemeler yapılır ancak temel prensipleri (kullanıcı etkileşimine ve izlenme süresine dayalı olması) genellikle aynı kalır.

Videoyu silip tekrar yüklemek işe yarar mı?

Hayır, bu genellikle tavsiye edilmeyen bir yöntemdir. Düşük performans gösteren bir videoyu silip tekrar yüklemek, algoritma tarafından "spam" olarak algılanır. Bunun yerine, neyin yanlış gittiğini analiz edip bir sonraki videonuzda bunu düzeltmeye odaklanın.

"Sizin İçin" sayfamı (algoritmayı) nasıl sıfırlayabilirim?

Tamamen "sıfırlamak" mümkün olmasa da akışınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Beğenmediğiniz bir video türüyle karşılaştığınızda ekrana basılı tutun ve "İlgilenmiyorum" seçeneğini işaretleyin. Farklı türde içerikleri beğenmeye ve onlarla etkileşime girmeye başlayarak algoritmaya yeni ilgi alanlarınız hakkında sinyaller gönderebilirsiniz.