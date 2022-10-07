TikTok, kullanıcılar için hazırladığı iki yeni özelliğini duyurdu. Bu özelliklerden bir tanesi, platformu adeta Instagram haline getiriyor. İkinci özellik ise gönderilere daha fazla açıklama yazılabilmesine imkan tanıyacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok, kullanıcılar için hazırladığı iki yeni özellik duyurdu. Bu özelliklerden bir tanesi, TikTok'un aynı zamanda Instagram gibi de kullanılmasını sağlayacak. Zira kullanıcılar, bundan sonra TikTok'ta fotoğraf da paylaşabilecekler. Gelin hep birlikte TikTok'un yeni özelliklerine yakından bakalım.

TikTok'un kullanıcılara sunduğu ilk özellik, "Fotoğraf Modu" olarak isimlendiriliyor. Adından da anlaşılabileceği üzere bu özellik, platformda fotoğraf paylaşılmasına imkan tanıyor. Şirketin resmi açıklamasına göre tam 35 fotoğrafı galeri haline getirip, TikTok'ta paylaşabileceksiniz. Üstelik Fotoğraf Modu'nun Instagram'la kıyaslandığında önemli bir farkı var.

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Kullanıcılar, 35 fotoğrafa kadar oluşturacakları galerilere müzik de ekleyebilecekler. Üstelik paylaşılan fotoğraflar, otomatik olarak slayt gösterisi olarak oynatılacak. Müzikle entegreli olacak slayt gösterisi, kullanıcı müdahalesine açık olacak. İsteyen kullanıcılar, sağa-sola kaydırma hareketi ile fotoğrafları değiştirebilecek.

TikTok'un Fotoğraf Modu'na ait arayüze baktığımızda ise Instagram'la aynı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece Instagram'da gönderilerin altında yer alan butonlar, TikTok'ta her zaman olduğu gibi sağ tarafta bulunuyor. Kullanıcının profil fotoğrafı da yine sağ tarafta yer alacak.

TikTok'un kullanıcılara sunduğu bir diğer yeni özellik de gönderiler için hazırlanan açıklama bölümü ile ilgili oldu. TikTok kullanıcıları, bundan sonraki süreçte 2200 karaktere kadar gönderi açıklaması yazabilecekler. Bu sayede bir gönderinin hikayesi, açıklama bölümünde daha detaylı bir şekilde anlatılacak. Ayrıca platformdaki gönderi düzenleme araçlarının da iyileştirildiği açıklandı. Kullanıcılar artık daha fazla seçenekle karşılaşacaklar.