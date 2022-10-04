TikTok’un 1 Yıllık Cirosu Açıklandı: Meta’nın Gözleri Yaşlı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan TikTok’un 2021 yılındaki toplam cirosu açıklandı. 4 yıldır küresel pazarda rekabet eden şirket, rakiplerinin ilk 4 yılındaki gelirlerini ezip geçmiş durumda.

2016 yılının sonlarında Musical.ly’nin veliahtı olarak karşımıza çıkan TikTok, çok kısa sürede tüm dünyanın kullandığı bir sosyal platform olmayı başarmıştı. Platform o kadar başarılı oldu ki Instagram ve YouTube bile TikTok’un “kısa video” sistemini kendilerine uyarladı.

Bugün Çinli sosyal medya devi tarafından yayınlanan raporda TikTok’un geçtiğimiz yıl yaptığı ciro açıklandı. Rakiplerine göre nispeten çok yeni olmasına rağmen TikTok, yıllardır sosyal medya platformlarının içinde baskın bir konumda olan Instagram’a ter döktürecek gibi duruyor.

2021 yılındaki cirosu 1 milyar doların üzerinde

Uluslararası marketlerdeki toplam cirosunu açıklayan platform, dünya genelinde toplamda 1 milyar doların üzerinde ciro yaptığını açıkladı. Bu rakam 2021 yılında şirketin toplam cirosuna kıyasla %477 daha fazla. Ayrıca şirketin sadece Birleşik Krallık’taki toplam cirosunun 279 milyon dolar olduğu açıklandı.

Küresel pazara çıkışının üzerinden henüz sadece 4 yıl geçmesine rağmen TikTok, Facebook, Instagram ve YouTube gibi dünya devi platformların çıkış yaptıkları ilk 4 yılda kazandıkları gelirin çok üzerinde bir miktarı kazanmış durumda. Çinli sosyal medya devi bu büyümeyle doğru orantılı olarak dünya genelinde çalışanlarının sayısını da iki katına çıkarmış durumda.

Yayınlanan mali raporda ayrıca şirketin son 1 yıldaki reklam giderleri de açıklandı. TikTok, “Satış ve Pazarlama” departmanına 2021 yılında tamı tamına 666 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti. Görünen o ki şirket bu yatırımın karşılığını fazlasıyla almış durumda.

Özellikle küresel pazarda başarılı algoritması ve zengin içerikleriyle dikkat çekmeyi başaran TikTok’un yakın gelecekte YouTube ve hatta Google’ı bile tahtından edebileceği iddia ediliyordu. Ortaya çıkan bu rakamlara göre TikTok gerçekten de bir gün bunu başarabilir.