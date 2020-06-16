Çinli Kuaishou şirketinin Zynn isimli uygulaması yayınlandığı ilk andan itibaren TikTok’un kopyası olmakla suçlandı. Geçtiğimiz hafta bu iddialar neticesinde Google Play Store’dan kaldırılan Zynn, şimdide Apple’ın uygulama mağazası App Store’dan kaldırıldı.

TikTok’a oldukça benzeyen , hatta kopyası olmakla suçlanan bir video paylaşım uygulaması olan Zynn hakkında ortaya çıkan intihal suçlamaları sonucunda uygulama, geçtiğimiz günlerde Google Play Store’dan kaldırılmıştı. Kullanıcılarına video izlemeleri ve arkadaşlarını uygulamaya kazandırmaları halinde ödül veren bir sistemi benimseyen Zynn hakkında yürütülen tartışmalar, uygulamanın şimdi de Apple’ın uygulama mağazası App Store’dan kaldırılmasına neden oldu.

Zynn’in App Store’dan kaldırılması öncesinde bir açıklama yapan Zynn sözcüsü, intihal ve sorunların geçici olduğunu, kendi kurallarını Google ve Apple’ın yönetmeliklerine uygun hale getirmek için iki şirketle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Zynn sözcüsü, uygulamanın Play Store’dan kaldırılmasını “özel bir olay” olarak nitelendirdi

Zynn sözcüsü, iddiaların Zynn kullanıcıları tarafından yüklenen videolar nedeniyle gelen şikayetlerden kaynaklandığını belirti. Sözcü, uygulamanın Google Play Store’dan kaldırılmasının özel bir olay olduğunu, Google’dan kendilerine bildirim geldikten sonra şikayet konusu olan videoyu kaldırdıklarını ve videoyu yükleyen kullanıcının telif hakkı kanıtı sunmadan yeni video yüklenmesini engellediklerini söyledi.

Zynn’le ilgili ortaya çıkan raporlar, Zynn sözcüsünün “özel bir olay” olarak değerlendirdiği olayın aslında çok daha geniş çaplı olduğunu gösteriyor. Birçok popüler TikTok kullanıcısı, kendi profillerini taklit eden profillerin, videolarını izin almadan Zynn hesaplarına yüklediğini söylüyor.

Nereden çıktı bu Zynn?

Zynn, mayıs ayı başında iOS ve Android için kullanıma sunuldu. Hızlı bir şekilde popüler olan uygulama, her iki platformda da en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Zynn’in hızla gelen başarısının arkasında uygulamanın yürüttüğü ödül sistemi bulunuyor. Zynn, insanlara uygulamaya kaydolma, video izleme ve arkadaşlarının uygulamaya kaydolmasını sağlamaları durumunda bir ödeme yapmayı vaat ediyor.

Zynn yetkilileri, uygulama içindeki ödül sisteminin basitçe reklam gelirlerinin doğrudan kullanıcılara harcandığı bir sistem olarak açıklıyor. Ancak ABD medyası, Zynn’i bir “saadet zinciri” olarak tanımlıyor.

İki Çinli şirket, ABD’de mücadele ediyorlar

Zynn’in hızlı yükselişi ve düşüşü, Çinli iki teknoloji şirketin arasında devam eden uzun bir savaşın parçası olarak görülüyor. Zynn’in sahibi olan Kuaishou ve TikTok’un sahibi olan ByteDance, video paylaşım pazarında birbirlerine üstünlük kurmak için bir süredir mücadele ediyor. TikTok’un ABD’de yakaladığı başarı şimdi iki şirketin rekabetinin ABD'ye taşınmasına neden oldu.

Zynn, kısa bir sürede önemli sayıda kullanıcı kazanmayı başarmış olmasına rağmen uygulamanın uzun vadeli başarısı son günlerde yaşanan olaylardan sonra tehlike altına girmiş görünüyor. Zynn’in aşırı büyümesinin arkasında TikTok’taki içeriklerin kopyalanması olduğu iddia ediliyor. Zynn yöneticileri ise bu durumu gayretli kullanıcılarının bir çalışması olarak değerlendiriyor.