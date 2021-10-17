Son 1 haftadır oldukça etkileşim alan bir TikTok trendi, hiç akla gelmeyecek bir malzemeyi makyaj bazı olarak kullanan insanlarca oluşturuldu. #lubeprimer etiketi altında toplanan videolarda TikToker’lar, yüzlerine kayganlaştırıcı sürüp üzerine makyaj yaptı.

TikTok’ta şu ana kadar birçok acayip trend gördük. Kimi sadece basit dans hareketlerinden oluşurken, kimi cesaret gerektiren ya da gerektirmeyen ‘challenge’lardan ibaretti. Hatta bunlardan bazıları, deneyen bazı kullanıcıların ölümüyle sonuçlandı. Bu sefer bahsedeceğimiz trend de oldukça garip, ancak neyse ki sadece cildi kötü etkiliyor.

TikTok’ta makyaj bazı, yani ‘primer’ olarak kayganlaştırıcı kullanılan bir trend başladı. İnsanlar, makyaj yapmadan önce gözenekleri gizlemek için sürülen primer yerine seks sırasında başlıca sürtünmeyi azaltmaya yarayan kayganlaştırıcılardan kullanarak kendini kaydetti. Bu ürünlerin yüz için kesinlikle uygun olmadığı, sanıyoruz ki kimsenin aklına gelmedi.

Yüzdeki cilt, kayganlaştırıcı için fazla hassas

Söz konusu videolar, TikTok’ta #lubeprimer etiketi altında toplandı. TikToker’lar, primer yerine yüzlerine bol bol kayganlaştırıcı sürdü. Ancak bu ürünlerin kullanımının uygun olduğu vücut bölgelerine yüz dahil değil. Genital bölge, eller, ve bazı markalarda oral bölge için uygun olsa da kayganlaştırıcıların yüze uygulanması oldukça sakıncalı.

Makyaj olarak uygulanıp bekletildiği taktirde bu madde, cildinize ciddi anlamda zarar verebilir. Bu zararların hiçbiri ne ölümcül, ne kalıcı. Ancak yüzünüze değdikten kısa süre sonra kızarıklığa ve yanmaya neden olan ve yüz için üretilmediği apaçık belli olan bir ürünü neden yüzünüze süresiniz? Yüz için kullanımının yanlış olduğunu geçersek bir de kayganlaştırıcının gözlere akma ihtimali var. Gözle temasa geçmemesi gerektiği de kayganlaştırıcıların kutuları üzerinde yazıyor.

Neyse ki prezervatif ve cinsel sağlık ürünleri üreticisi Durex’in bir TikTok hesabı var da, duruma ‘bilir kişi’ olarak el atabildi. @seanathonyv adlı kullanıcının aynı mantıktaki videosuna yorum yapan Durex, “Buradaki yaratıcılığı takdir ediyoruz (ve makyajın harika görünüyor), ancak kayganlaştırıcılarımızı yüzünüze makyaj bazı olarak kullanmanızı önermiyoruz.” ifadelerini kullandı. Zira kayganlaştırıcılar gerçekten yüzdeki hassasiyet için uygun değil. Bu yüzden bu akımın devam edecekse de sadece eğlence amaçlı devam ederek bir ‘makyaj normaline’ dönüşmemesi en uygunu.