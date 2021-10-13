Bir şirket, aktörleri kiralayarak onları olmayan TikTok ünlüleri gibi gösterdi. Bu ünlüler ise milyonlarca takipçi ve izlenme kazandı.

Son yıllarda yıldızı oldukça parlayan ve sosyal medya platformlarının arasından sıyrılıp dikkat çekmeyi başaran TikTok, bünyesinde pek çok kullanıcıyı barındırıyor. Bu kullanıcıların bazıları internette var olan videoları TikTok’a yüklemeyi tercih ederken büyük bir çoğunluğu ise kendi videolarını çekiyor.

Fakat bu platformdakilerin hepsi "gerçek kullanıcılardan" oluşmuyor. Bir grup aktör, platforma “sızarak” kendilerini olmadıkları birisi gibi gösterip milyonlarca takipçi kazandı ancak hayranları onların gerçek olmadıkları fark etmedi.

Kullanıcılar aslında gerçek değiller

FourFront isimli sosyal medya ve eğlence şirketi, 22 adet aktöre para vererek onların gerçekte var olmayan kişiler gibi davranmalarını istedi. Bunun sonucunda ise bu aktörler toplamda 1.93 milyon takipçi ve yüz milyonlarca izlenme kazandı ancak takipçilerinden bir tanesi bile onların gerçek olmadığını fark etmedi.

Bu “karakterlerin” hepsinin çekeceği videolar önceden kurgulanmış ve metne dökülmüştü. Aktörlerin yapması gereken tek şey ise bu planlanan videoları çekip #fictional (hayali) etiketiyle birlikte paylaşmaktı.

“Karakterlerin hikayeleri izleyici çekmek için yaratıldı”

FourFront’un kurucularından olan Ilan Benjamin, yaptığı açıklamada aktörlerin canlandırdığı karakterlerin hayat hikayelerinin izleyicilerin ilgisini çekmek ve onların daha çok izleyip yorum yapmasını teşvik etmek amacıyla özel olarak yazıldığını açıkladı.

TikTok ve diğer sosyal medyalarda Tia isimli bir karakteri canlandıran aktör Cameisha Cotton, yaptığı açıklamada, “Çektiğim bütün videolarda metinler hazırdı. Bu sayede sadece ben ve iki küçük ışığın varlığına odaklanıp rahatlıkla işimi yapabildim. TikTok’ta kendi filmimizin hem yönetmeni hem de oyuncusu oluyoruz” dedi.

Şirketin kurucu ortaklarından birisi olan Anna Melamed ise TikTok’la bir iş birliği yapmak istediklerini ve bu sayede daha çok “kurgusal” TikTok ünlüsünün platformda yer almasını planladıklarını söyledi.

Ilan Bejamin ise kullanıcıların bu durumu fark etmemesini “Videoların içinde kaybolup eğlenmeye odaklanmak” olarak gördüğünü açıkladı.