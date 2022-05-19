TikTok, kullanıcıların platform üzerinde oyun oynanması için testler yürütüyor.

Netflix’in ardından TikTok’ta platformunda oyun oynanmasına izin verecek.TikTok, kullanıcıların uygulama üzerinde oyun oynayabilmeleri için büyük bir adım attı. Uygulama geliştiricileri platform üzerinde çeşitli oyunlar oynanabilmesi için testler yürütüyor.

Hiç şüphesiz TikTok’un platformda oyun oynanmasına izin vermesi, reklam gelirlerini artırmanın yanı sıra, kullanıcıların ayda 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan uygulamada daha fazla vakit geçirmesini de sağlayacaktır. Konu hakkında TikTok henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak Çinli ByteDance’in sahip olduğu TikTok’un dünyanın birçok ülkesinde uygulamada oyun oynama konusunda oldukça ciddi gibi görünüyor. Aynı zamanda bu hamlenin bu yılın üçüncü çeyreğine kadar kullanıma sunulması bekleniyor.

TikTok Zynga Inc ile ortak oyunlar üretecek

TikTok’tan bir temsilci, şirketin, üçüncü taraf oyun geliştiricileri ve Zynga Inc gibi oyun stüdyolarıyla ortaklık kurarak uygulamasında mini oyunlar oynanmasını test ettiğini açıkladı. Ancak temsilci, planlar ya da oyunlar hakkında daha fazla bilgi vermeyi reddetti. Temsilci yaptığı açıklamada, “Her zaman platformumuzu geliştirmenin ve topluluğumuza değer katan yeni özellikleri uygulamamıza entegre etmenin yollarını arıyoruz. Bunun içinde düzenli olarak testler yapıyoruz.” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Zynga'nın bir müzik ve dans meydan okuma oyunu olan "Disco Loco 3D" ve oyuncuların TikTok'un kar amacı gütmeyen Feeding'e bağışlarını tetiklemek için sebze yetiştirdiği "Garden of Good" dahil olmak üzere birkaç oyun piyasaya sürülmüştü. Bu iki oyunun platformda yer alacağı tahmin ediliyor.

Şirket, basit oyun mekanizmalarına ve kısa bir oynama süresine sahip olan mini oyunlarla bu dünyaya adım atacak. Ancak kullanıcıların oyun tutkusu bunu daha farklı hale getirebilir. TikTok'un Çince versiyonu olan ByteDance's Douyin'in kullanıcıları, 2019 yılından bu yana platformda oyun oynayabiliyor. TikTok globalde ByteDance’de yer alan oyunları kullanabilir.