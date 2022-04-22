TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Şirket, markaların reklamlarını daha ilgi çekici bir hale getirecek iki yeni eklentisini kullanıcıların beğenisine sundu.

Instagram, TikTok, Twitter ve daha pek çok sosyal medya platformu kullanıcı sayılarını artırmaya devam ederken markalar da bu platformlara yönelik reklam sayılarını her geçen gün artırıyor. Neredeyse sosyal medya kullanmayan kalmadığı düşünüldüğünde, reklamlar için de bu platformlar oldukça güzel bir seçenek haline geldi.

Markalar, reklamları üzerinde çalışmalar gerçekleştirirken sosyal medya platformları da bu reklamlar için yeni yöntemler geliştirimeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde buna benzer bir çalışma Instagram’dan gelmiş ve 3D reklam özelliğini duyurmuştu. Bugün ise en büyük rakibi TikTok’tan benzer bir hamle geldi ve yakında markaların reklamlarının akıştaki yerini alacağı açıklandı.

Yeni ‘etkileşimli eklentilerle’ daha ilgi çekici reklamlar verilebilecek

TikTok 1 milyar aktif kullanıcı sayısını aştı ve artık devasa bir platform haline geldi. Durum böyleyken çok sayıda tüketiciye ulaşmak isteyen markaların, sosyal medya platformları arasındaki ilk tercihlerinden biri oldu. TikTok’ta markaların daha ilgi çekici reklamlar verebilmesi ve daha çok kullanıcıya ulaşabilmesi için yeni ‘etkileşimli eklentiler’ özelliğini geliştirdi. Bu yeni eklentiler, markaların ana akışta pop-uplar, çıkartmalar ve diğer görsel öğeleri kullanarak reklamlar vermesine olanak sağlayacak. Bununla birlikte TikTok, etkileşimli eklentileri iki ana başlıkta topluyor: standart ve premium.

Standart etkileşimli eklentilerle birlikte markalar reklamlarını kullanıcılara anketler ve testler sunabilecek. Bununla birlikte markalar bu eklenti sayesinde kullıcılardan geri bildirim alabilecek. Bu da markalara kullanıcıların beğendiği veya beğenmediği ürünlere göre bir satış kampanyası düzenleyebileceği anlamına geliyor. Premium etkileşimli eklentiler ise markaların pazarlama hedeflerini çok daha fazla büyütebileceği bir seçenek. Premium eklenti, açılır bir öğe aracılığıyla ürünlerin öne çıkarılmasına ve kullanıcıların bir vitrinle karşılaşarak ürünleri inceleyebilmesine olanak tanıyor.

TikTok, bu iki yeni özelliğinin kullanıcıların markalardan ürün satın alma oranlarını büyük ölçüde artırmasını beklediklerini söylüyor. Şirketin paylaştığı bir blog yazısı, bu yeni reklam seçeneklerinin görüntüleyen kullanıcıların %57’sini markayı ve ürünlerini aramaya teşvik ettiğini gösteriyor. Çinli sosyal medya platformu, yeni eklentilerle birlikte kullanıcıların reklamları çok daha ilgi çekici ve eğlenceli bulacağını belirtiyor.