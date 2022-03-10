TikTkok, müzisyenler için tasarladığı SoundOn isimli yeni platformunu duyurdu. Müzisyenlerin hem para kazanmasını hem de tek bir panel üzerinden şarkılarını Spotify ve Apple Music gibi platformlara dağıtmasını sağlayan SoundOn, şu an için yalnızca birkaç ülkede kullanılabiliyor.

Son yılların en popüler sosyal medya platformu TikTok, yeni platformu SoundOn'u resmen duyurdu. Müzisyenler için geliştirilen SoundOn, kullanıcıların hem ün hem de para kazanmalarına yardımcı olacak gibi görünüyor. Peki SoundOn, tam olarak ne işe yarıyor ve bu yeni platform üzerinden nasıl para kazanılacak?

TikTok tarafından yapılan açıklamalara göre SoundOn, müziklerin yüklenmesi ve başta TikTok olmak üzere çeşitli platformlara dağıtılmasını sağlayacak bir aracı olarak karşımıza çıktı. TikTok'un sahibi ByteDance, platformun ilk bir yıl boyunca yüzde 100'lük telif hakkı, ikinci yıl ise yüzde 90'lık telif hakkı ödemesi yapacağını açıkladı. Ancak şarkının dinleme ve paylaşma başına ücretin ne kadar olacağı ve bunun neye göre belirleneceği şimdilik bilinmiyor.

SoundOn'a yüklenen müzikler Spotify'a bile gönderilebilecek

SoundOn'un en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, yüklenen müziklerin farklı platformlara aktarılabiliyor oluşu. Şöyle izah edelim: Bir müzisyen, yeni bir parçasını SoundOn'a yükledikten sonra Spotify, Apple Music, Deezer ve Pandora gibi çevrimiçi müzik platformlarına aktarabilecek. Yani şarkıcılar, SoundOn'u bir kontrol paneli gibi de kullanabilecekler.

TikTok tarafından yapılan açıklamalara göre SoundOn'un beta süreci tamamlanmış durumda. An itibarıyla ABD, İngiltere, Brezilya ve Endonezya'daki müzisyenler, SoundOn'un internet sitesi üzerinden sözleşme yapıp, bu platformu hiçbir kısıtlama olmadan kullanabiliyorlar. Hizmetin Türkiye'deki müzisyenler için ne zaman erişilebilir olacağı şimdilik bilinmiyor.