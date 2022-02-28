Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok, geçtiğimiz Temmuz ayında video süresini 3 dakikaya uzatmıştı. Bugün yapılan duyuru ile şirket, TikTok’ta yayınlanan videoların uzunluğunu 10 dakikaya çıkardıklarını duyurdu.

Her geçen gün giderek daha kalabalık ve popüler bir platform haline dönüşen TikTok, aslında bu denli popüler olmasını Vine-vari kısa video formatına borçluydu. Ancak son zamanlarda Çin menşeili şirketin aldığı aksiyonlar, TikTok’un bu rotadan gitgide saptığını gösteriyor.

TikTok artık bir kısa video platformu değil. Bugün yaptığı duyuruyla şirket, platformda yayınlanan videoların süre limitini 10 dakikaya çıkarıyor. TikTok aslında platforma daha uzun video yüklemeyi uzun yıllardır test ediyordu, hatta geçtiğimiz Temmuz ayında videoların süresi 3 dakikaya uzatılmıştı ancak anlaşılan yetmemiş.

TikTok, yeni YouTube olma yolunda ilerliyor

Peki TikTok bu hamleyle ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Sosyal medya danışmanları ve analistlerine göre TikTok, YouTube’a rakip olmayı planlıyor. Özellikle Çin’de fazlasıyla kullanılmasından ve Çin’in kendine ait platformlarıyla bilinmesinden ötürü TikTok, YouTube’un yerini almaya çalışabilir.

TikTok’un şirket sözcüsü, konuya dair açıklamasında şunları söylüyor:

Topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin her zaman yeni yollarını arıyoruz. Geçen yıl, topluluğumuza TikTok'ta eğlenmek ve oluşturmak için daha fazla zaman vererek daha uzun videolar çekme imkânı sunduk. Bugün ise dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticilerimize daha da yaratıcı olanaklar sunacağını umduğumuz 10 dakikaya kadar olan videoları yükleme özelliğini kullanıma sunmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz.