İçerik Üreticisi Olmak İsteyenler Toplansın: TikTok'ta Nasıl Para Kazanılır?

TikTok, içerik üreticisi olmak isteyenlerin bir numaralı adresi hâline geldi. Peki TikTok'tan nasıl para kazanılır? İşte bazı yöntemler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Milyarlarca kullanıcısıyla TikTok, artık sadece eğlenceli dans videolarının veya viral akımların paylaşıldığı bir platform değil, aynı zamanda ciddi bir gelir kapısı hâline geldi. Günümüzde platformun para kazanma dinamikleri iyice çeşitlenmiş durumda. Eskiden sadece sponsorlu içeriklerle sınırlı olan kazanç yolları, şimdilerde TikTok'un kendi geliştirdiği programlar ile bambaşka bir seviyeye ulaştı.

Peki şu anda TikTok'ta para kazanmanın yöntemleri neler? Bu içeriğimizde size TikTok'tan nasıl para kazanıldığını anlatacağız. Eğer bir TikTok içerik üreticisi olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin platformun sunduğu gelir elde etme yöntemlerine birlikte göz atalım.

İçerik Üreticisi Ödülleri Programı

creator

TikTok'un direkt içerik üreticileri için sunduğu, ana para kaza yöntemi İçerik Üreticisi Ödülleri Programı'ıdır. Creator Rewards Program olarak da bilinen bu program, belli seviyede üreticilerin yaptıkları paylaşımlar ve aldığı etkileşimler ile para kazanabiliyorlar.

Tabii ki bu programa katılmanın bazı şartları var. Ayrıca her ülkede yok. Türkiye'de de maalesef program kullanılamıyor ancak en resmî gelir elde etme yöntemi olduğu ve ileride ülkemize de geleceği için listeye ekledik. Bu programa dahil olmak için en az 10 bin takipçi, 30 gün içinde 100 bin video izlenmesi ve 18 yaş üstü olma şartları aranıyor.

Canlı yayınlarda hediyeler

figif

TikTok'ta yaygın olan para kazanma yöntemlerinden biri canlı yayınlardır. Kullanıcılar, isterlerse yayınını izledikleri kullanıcılara para değeri karşılığı bulunan hediyeler gönderebilir. TikTok'ta canlı yayın açmak için 18 yaşın üstünde olmak ve en az 1000 takipçiye sahip olmak gerektiğini belirtelim. Kullanıcıların seveceği içerikler üreterek hediye kazanmanız mümkün hâle gelebilir.

TikTok'taki hediyelere erişmek için kullanıcıların jeton satın alması gerekir. Her bir hediyenin fiyatları farklı olur ve bu miktar, hediye gönderildiğinde kullanıcının hesap bakiyesinden düşülür. Özellikle ülkemizde sık kullanılan bir para kazanma yöntemi diyebiliriz.

Marka iş birlikleri

tiak

Eğer belli bir seviyeye ulaştıysanız markalarla iş birliği kurmaya ve reklam içerikler yayımlamaya başlayabilirsiniz. Böylece sadece TikTok'ta paylaşım yaparak para kazanmanız mümkün hâle gelir. Tabii ki bu paylaşımlarda o içeriğin sponsorlu olduğunu belirtmenizin zorunlu olduğunu unutmamanız gerekir. Sponsorlu içerikler iyi bir kazanç yolu olsa da ciddi anlamda takipçiye ulaştıktan sonra gerçeğe dönüşebiliyor.

Video hediyeleri

videof Canlı yayınlara ek olarak bir de video hediyelerinden para kazanılabiliyor. Video hediyeleri, izleyicilerin içeriğinize tepki verebilmesinin ve içeriğinizi takdir ettiklerini göstermelerinin bir yoludur. Video hediyelerini açık hâle getirerek kullanılabilen bu özellikte hediyelerin belli para karşılığı olur ve videolarınızın popülerliği için elmas toplayabilirsiniz. Tabii ki bu hediyeleri toplamak için içeriklerinizin kaliteli olması ve kullanıcıları çekmesi gerekiyor.

Video hediyelerini kullanabilmek için de belli şartlar gerekiyor. Kullanıcının en az 18 yaşında olması ve minimum 10 bin takipçiye sahip olması şart. Ayrıca hesabın en az 30 günlük olması, son 30 gün içinde herkese yayımlanmış bir videonun olması, topluluk kurallarını ihmal etmiş olmamanız da gereksinimler arasında.

TikTok'tan para kazanmanın bazı yollarını sizler için derledik. Artık herkesin içerik üreticisi olmayı istediği bu dönemde TikTok, bu konuda belki en hızlı şekilde başarıyı ulaşmayı sağlayan platformlardan biri.

Tiktok

