2019 yılı TikTok’un hem indirme hem de gelir anlamında en başarılı olduğu yıl oldu. Yine de firmanın verilerini incelediğimizde, popülerliklerini paraya dönüştürmekte olması gereken performansı gösterdiğini söylemek zor.

Sensor Tower’ın analizleri, 2019 yılının TikTok’un yılı olduğunu ortaya koyuyor. Firma geçen yıl tüm gelirlerinin %71’ini oluşturan 176,9 milyon dolar gibi ciddi bir kazanç elde etti.

Bu yıl mahkemelerle boğuşan ve ABD Ordusu gibi kurumlar tarafından kullanımı yasaklanan uygulama yine de oldukça hızlı büyüdü. Hindistan faktörü ve gençler arasındaki popülerliği, TikTok’a ciddi bir ilgi oluşmasını sağladı.

86 milyar saat izlenme

2019 yılında en çok indirilen ikinci uygulama olan TikTok, Apptopia’nın analizlerine göre her üç aylık dönem başına 50 milyon dolar kazanıyor. Bu da oldukça ciddi bir rakam ancak TikTok’un izlenme miktarına baktığımızda düşük kalıyor.

Geçen yıl TikTok’un toplam izlenmesi 86 milyar saati buldu. Bu rakamı yıl bazında ele alırsak 9,4 milyon yıldan uzun bir izlenme ediyor. Gelen rakamlar her anlamda etkileyici ve firmanın ne kadar büyüdüğünü de çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

TikTok aslında popülerliğini paraya dönüştürmek için çeşitli çalışmalar yapıyor ama bu çabalar şimdilik yeterli değil. Firma hashtag meydan okumaları, özel videolar, kamera filtreleri ve marka videoları gibi yöntemler deniyor.

TikTok, para kazanmanın yolunu henüz bulabilmiş değil

TikTok, çeşitli reklam yöntemleri kullanmasına rağmen gelir elde etmekte başarılı bir modele sahip değil. TikTok içerik üreticilerinin de yalnızca küçük bir kısmı para kazanabiliyor. Bu kazançlar da genelde yayınlara ya da içeriklere gelen bağışlarla elde ediliyor.

Şimdi TikTok’un yapması gereken şey, para kazanmanın etkili ve sürdürülebilir bir yolunu bulmak. Zira firma YouTube ile rekabet etmeyi ve daha fazla içerik üreticisi çekmeyi amaçlıyor.

TikTok’un bu alandaki en büyük eksiklerinden biriyse rakipleri gibi kullanıcıların kişisel bilgilerini toplayan bir platform olmaması. Bu da reklam verenlerin hedefe yönelik reklam içerikleri üretmesini güçlendiriyor. TikTok kullanıcılarının beğenmeleri ve kişisel tercihleri gizli kalıyor.

ByteDance’in uygulaması internetin her kesimi tarafından hoş karşılanmıyor olsa da oldukça başarılı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Uygulamanın büyüme ve etkileşim rakamları oldukça etkileyici. Yine de her yıl milyar dolarlar kazanan firmalardan olmak istiyorlarsa para kazanmanın bir yolunu bulmak zorundalar.