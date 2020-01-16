Sense Tower’ın açıkladığı rakamlara göre 2019 yılında TikTok tam 700 milyon defa indirildi ve bu anlamda hem Facebook’u hem de Messenger’ı geride bırakmayı başardı.

Son yılların en hızlı yükselen sosyal medya platformlarından olan TikTok, 2019 yılında oldukça ciddi indirilme rakamlarına ulaştı. Platform bu anlamda Facebook ve onun bir diğer uygulaması Messenger’ı geride bırakmayı da başarmış oldu.

2019 yılında en çok indirilen uygulama WhatsApp oldu. Oyun toplamda 850 milyon defa indirildi. Listenin ikinci sırasında ise TikTok yer aldı. Her iki uygulama da Hindistan’daki popülerliklerinden faydalandı.

TikTok’un başarısının en önemli sebebi: Hindistan

2019 yılında ilk kez TikTok indirenlerin %45’i Hindistan’da gerçekleştirildi. Bu da yaklaşık olarak 310 milyon indirme yapıyor. 700 milyondan biraz daha fazla indirmeye sahip olan TikTok, ayrıca gençler arasındaki popülerliğinden de faydalanıyor.

TikTok’un başarısı, yaşadığı sorunları göz önüne alınca daha da dikkat çekici. Oldukça çok tepki çeken uygulama, ABD Ordusu ve ABD Donanması tarafından yasaklanmıştı. Ayrıca uygulamanın yasaklanması için çeşitli mahkemeler de düzenlenmişti.

Uygulama ABD tarafından güvenlik riski olarak görülüyor. ByteDance ve TikTok, kullanıcı mahremiyetine tehdit oluşturmakla suçlanıyor. Kaliforniya’da açılan mahkemede uygulamanın kişisel ve tanımlayıcı bilgileri kanuna uygun olmayan şekilde topladığını ve Çin’e gönderdiğini iddia ediyordu.

TikTok şimdilik kara listeden kurtuldu

TikTok’un şüpheli görülen hareketleri olsa da uygulama, Huawei örneğinde gördüğümüz gibi kara listeye alınmadı. Yine de çeşitli kurumlar uygulamanın yüklenmesini yasakladı. Bu kararı alan ise Pentagon olmuştu.

TikTok, oldukça yüksek indirme sayılarına rağmen hakkındaki suçlamalar devam ederse ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Eski musical.ly uygulamasını ByteDance satın aldıktan sonra ismini değiştirmiş ve TikTok yapmıştı. Araştırma sonuçları, araştırma şirketi Sensor Tower tarafından açıklandı.