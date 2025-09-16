Araştırma: TikTok ve Reels Kaydırmak Daha Çok "Sıkılmanıza" Neden Oluyor

Yeni bir araştırma, Instagram Reels ve TikTok gibi kısa videoları kaydırarak izlemenin kullanıcıları daha çok sıktığını buldu. Tek bir video izlemek, daha tatmin edici bir deneyim yaşatıyor.

Günümüzde en çok vakit geçirdiğimiz şeylerden biri Instagram Reels veya TikTok gibi kısa video formatlarında hiç durmadan kaydırmak. Şu anda milyonlarca insan, boş vakitlerinde bunu yapıyor. Çoğu kişi sürekli kaydırmanın eğlenceli bir aktivite olduğunu düşünse de yeni bir araştırma aslında tam tersini söylüyor.

American Psyhchological Association tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, sürekli videolar arasında kaydırmanın kullanıcıları daha fazla sıktığını keşfetti. Bu tarz bir içerik tüketimi aslında daha az tatmin ediciymiş. Araştırma bulguları, Journal of Experimental Psychology: General üzerinden yayımlandı.

Tek bir video izlemek, sürekli video kaydırmaktan daha az sıkıyor

Toronto Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmaya 1200’den fazla insan katıldı ve farklı farklı deneyler gerçekleştirildi. Deneylerde katılımcılara tek bir videoyu izleme veya birden fazla kısa video arasında geçiş yapma imkânı tanındı.

Sonuçlarda, tek bir videoyu izleyenlerin çok daha az sıkılmış hissettiği gözlemlendi. Sürekli kısa videolar arasında geçiş yapan katılımcılar ise diğerlerine kıyasla daha fazla sıkılmışlardı. Tek video izleyenler, bu deneyimi daha tatmin edici ve ilgi çekici bulduğunu belirtti. Kısa videolardakiler ise deneyimlerinin “anlamsız” hissettirdiğini aktardı.

Bilim insanları, izlediğimiz şeye tam anlamıyla odaklanıp onun için kendimize zaman ayırmazsak tadını çıkarma fırsatının elimizden gideceğini söylüyor. Yazarlardan Dr. Katy Tam, bunu sinemada sürükleyici bir deneyim için para ödemeye ve bu deneyimin çok daha fazla zevk vermesine benzetmiş. İşte tam olarak bu yüzden de kaydırarak anlamsız bir şekilde kısa videolar izlemek aslında kullanıcıyı daha çok sıkıyor.