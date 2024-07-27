TikTok, Shazam Gibi Sesle Arama Yapmaya Başlayacak

TikTok, yeni Ses Arama özelliğiyle mırıldanılan ya da çalınan parçaları bulabilecek.

Aklımıza takılan ya da bir yerde duyduğumuz, hoşumuza giden ancak ismini bilmediğimiz bir parça olduğunda bu bizi oldukça rahatsız edebilen bir histi. Bu yüzden de Shazam, bir parçasını dinlettiğimiz şarkıların hangi şarkı olduğunu bularak oldukça popüler bir hâle gelmişti. Şimdi de benzer bir özellik TikTok'a gelecek.

TikTok'un yeni Ses Arama özelliği, sadece şarkıları tanımakla da kalmayacak ve mırıldanılan ya da belirli enstrümanlar ile çalınan sesleri de tanıyabilecek. Böylece belirlenen sese göre ilgili video içeriği ortaya koyacak. Şimdilik bu özelliğin küçük bir kullanıcı grubuna test amacıyla açıldığını da hatırlatalım.

Çin versiyonunda bu özellik bulunmayacak

TikTok'un yeni özelliği oldukça dikkat çekici ancak platformun Çin uygulamasında kendine yer bulamayacak. Yeni özellik, TikTok'un küresel versiyonunda bulunacak.

Ses Arama özelliği, TikTok'un kullanıcı deneyimlerini geliştirme ve platformun yeteneklerini arttırma çalışmalarının bir başka adımı olarak karşımıza çıkıyor. Çin menşeli sosyal medya uygulaması, daha uzun videolar ile YouTube'a, Ses Arama ile Shazam'a ve her geçen gün sayısı artan özellikleriyle diğer tüm sosyal medya uygulamalarına rakip olma yolunda ilerliyor.

Özelliğe erişimi olan TikTok kullanıcıları, Arama seçeneğinde yer alan mikrofon simgesine tıklayarak Ses Arama özelliği kullanabiliyorlar. Bu aramalarda sadece şarkılar değil popüler sesler de aranabiliyor.