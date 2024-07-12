YouTube, TikTok ve Instagram'da da bulunan bir dizi özelliği Shorts videolar için kullanıma sundu. Bu özellikler, içerik üreticilerin işlerini kolaylaştıracak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'un Shorts bölümü için bir dizi yeni özellik duyurdu. Bu özellikler, içerik üreticilerin işlerini kolaylaştıracak. Ancak Google, TikTok ve Instagram gibi platformlarda gördüğü özellikleri YouTube Shorts'a eklemiş desek hatalı olmayız.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Google'ın YouTube için hazırladığı yeni özelliklere yakından bakalım.

Otomatik alt yazılar oluşturup, bunları özelleştirebileceksiniz

YouTube'da Shorts videolar üreten içerik üreticiler, artık videolardaki seslerini otomatik olarak alt yazı hâline getirebilecekler. Üstelik bu alt yazıların renkleri veya biçimleri özelleştirilebilecek. Ayrıca YouTube Shorts'a girdiğiniz bir metnin okunmasına da imkân tanıyabileceksiniz. YouTube, ses ayarlamaları yapmanıza da izin verecek.

Instagram'ın "Sen de Ekle" özelliği YouTube Shorts'a geldi

YouTube Shorts'a eklenen özelliklerden bir tanesi de Instagram'da gördüğümüz "Sen de Ekle" özelliği oldu. Kullanıcılar, Shorts videolarına ekleyecekleri "Sen de Ekle" bölümü ile Instagram'dakine benzer bir deneyim yaşama imkânı yakalamış olacaklar.

Uzun videoları Shorts hâline getirmek kolaylaşacak

YouTube, uzun videoları Shorts hâline dönüştürmek için çeşitli araçları zaten oluşturdu. Bunun üzerine inşa edilen yeni özellik, çok pratik bir şekilde Shorts videolar oluşturulmasını sağlayacak. YouTube algoritması, süreci tamamen kendisi yönetecek. Böylelikle YouTube kanalında paylaşılan bir video, saniyeler içerisinde Shorts'a dönüştürülmüş olacak. Algoritma, düzenleme işlemlerini de otomatik olarak gerçekleştirecek.

YouTube Shorts'ta yayımlanmış remiksler, yeniden düzenlenebilecek

YouTube Shorts için duyurulan özelliklerden bir tanesi de remikslerle ilgili. Kullanıcılar artık, daha önceden yapılmış bir shorts video üzerindeki remiksi kendilerine göre yeniden düzenleyebilecekler.

YouTube Shorts'a Minecraft efektleri eklendi

YouTube geliştiricileri, Minecraft'ın piyasaya sürülüşünün 15. yılını unutmadılar. Bu bağlamda; Minecraft Spring ve Minecraft Rush isimli iki efekt, YouTube Shorts'a eklendi. Bu efektlerden ilki, Minecraft evreninde çekilmiş gibi görünen videolar çekmenizi sağlayacak. Minecraft Rush ise Shorts videolara küçük bir oyun ekliyor.