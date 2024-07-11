YouTube, Shorts özelliğini daha cazip hâle getirmek için TikTok'tan bir özellik daha kopyaladı.

YouTube, YouTube Shorts için birkaç yeni özellik açıkladı. Bu özelliklerin bir kısmı şu anda kullanılabilir durumda iken bazı özellikler ise henüz test aşamasında. Şu anda erişilebilir olan özellikler arasında metinden konuşmaya video seslendirme ve yapay seslendirme ekleme bulunuyor. Bu özellik, TikTok'ta gördüğümüz robotik seslendirmeyi oldukça andırıyor.

Yapay seslendirmeleri Shorts'a ekleme de TikTok'taki ile benzer bir şekilde gerçekleştiriliyor. Metin oluşturulduktan sonra "ses ekle" butonuna basarak ses eklenebiliyor. Sol üst köşede bulunan bu butona bastıktan sonra ise istenen ses seçilebiliyor. YouTube şu an için dört farklı ses eklemeye izin veriyor ancak ses seçenekleri zamanla artacaktır.

Otomatik altyazı ekleme de geliyor

YouTube, otomatik oluşturulan altyazılar üzerinde de çalıştığını ve bu altyazıların videolara CapCut gibi programlara gerek olmadan eklenebileceğini belirtti. Ayrıca oluşturulan metinlerin renklerini ve yazı fontlarını değiştirmek de mümkün oluyor.

YouTube'a ayrıca Minecraft efektleri de geldi ki bu efektler arasında bazı mini oyunlar da bulunuyor. YouTube son dönemde Shorts'u daha popüler hâle getirmek için video uzunluğunu arttırmıştı. Bu girişimler sayesinde gittikçe TikToklaşan YouTube Shorts, en azından şimdilik daha çok içerik üreticisi çekmeye başlamış gibi gözüküyor.

Yeni özellikler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya platformlarının aralarındaki farkların gittikçe azaldığını düşünüyor musunuz?