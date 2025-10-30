Tümü Webekno
Artık Shorts ve Reels Oluşturmak Çok Daha Kolay: TikTok Yeni Yapay Zekâ Araçlarını Tanıttı!

TikTok, Creator Summit etkinliğinde içerik üreticilerin çok daha kolay bir şekilde Shorts ve Reels formatında videolar üretmesini sağlayacak yeni aracını tanıttı.

Artık Shorts ve Reels Oluşturmak Çok Daha Kolay: TikTok Yeni Yapay Zekâ Araçlarını Tanıttı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

TikTok, yeni Creator Summit etkinliğinde içerik üreticilerinin işini kolaylaştıracak yeni özelliklerini tanıttı. Bunlar arasında en dikkat çekeni, yapay zekâ destekli Smart Split aracı oldu. Bu araç, uzun videoları otomatik olarak kısa kliplere dönüştürerek hem zaman kazandırıyor hem de kısa ve dikey formatta içerikler üretmeyi kolaylaştırıyor.

Özellikle podcast’ler veya gün boyu çekilen videolar için tasarlanan Smart Split, videonun uygun bölümlerini tamamen kendi başına seçiyor, dikey formatta yeniden boyutlandırıyor ve otomatik alt yazılar ekliyor. Bu yeni araç artık TikTok Studio Web üzerinden dünya genelinde kullanılabilir durumda.

Smart Split ile tek tıkla kısa ve dikey format videolar üretilebilecek

TikTok Smart Split

TikTok’un tanıttığı yeniliklerden biri diğeri AI Outline aracı ise henüz video çekilmeden devreye giriyor. Yalnızca bir konu veya komut girerek, videoya uygun başlıklar, hashtag’ler, açılış cümleleri ve senaryo fikirleri oluşturulabiliyor. Şimdilik yalnızca ABD, Kanada ve bazı seçili ülkelerdeki 18 yaş üstü kullanıcılar için aktif olan bu özellik, yakında daha geniş bir kitleye sunulacak.

TikTok AI Outline

Son olarak şirket, abonelik sistemiyle gelir elde eden içerik üreticilerinden belirli kriterleri karşılayanların artık gelir paylarını %90’a kadar artırabileceğini duyurmuş durumda.

İçerik Üreticisi Olmak İsteyenler Toplansın: TikTok'ta Nasıl Para Kazanılır? İçerik Üreticisi Olmak İsteyenler Toplansın: TikTok'ta Nasıl Para Kazanılır?
TikTok'un Sahibi ByteDance, Steam'e Rakip Oyun Platformu Geliştiriyor TikTok'un Sahibi ByteDance, Steam'e Rakip Oyun Platformu Geliştiriyor

Peki siz tanıtılan yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

