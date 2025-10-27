TikTok'un Sahibi ByteDance, Steam'e Rakip Oyun Platformu Geliştiriyor

TikTok'un sahibi Çinli şirket ByteDance, dünya çapında Steam'e rakip olacak GameTop isimli bir oyun platformu üzerinde çalışıyor.

Steam, milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük oyun mağazası konumunda bulunuyor. Epic Games gibi dişli rakipler gelse de hâlâ onu geçebilen yok. Şimdi gelen bilgiler ise Steam’e yepyeni bir rakibin geleceğini gösterdi. Bu rakip platform, TikTok’un sahibi olan ByteDance tarafından geliştirilecek.

Çin’den gelen iddialara göre ByteDance’in Steam rakibi oyun platformu, “GameTop” ismini alacak. Platformun, Çin dışındaki oyunseverlere Steam benzeri bir deneyim sunmayı amaçlayacağı ifade edilmiş.

Oyunlar satılacak, sosyal özellikler olacak

Gelen bilgilerde, GameTop’un oyunseverlerin oyun ve DLC’ler satın alabileceği, oyuncular için yaratıcı içerikler üretmeyi sağlayan araçlara sahip ve topluluk gibi sosyal özellikler içeren bir platform olacağiı belirtilmiş. Yani direkt Steam’e benzer olacak. Şu anda üzerinde çalışılan platform için ByteDance’in işe alımlara başladığı aktarılıyor.

GameTop, ByteDance’in oyun sektöründe değişen stratejisinin bir parçası olarak geliyor. Çinli teknoloji devi, geçen yıldan itibaren artık oyunlara daha yüksek yatırımlar yapacağını açıklamış ve bu konudaki hamlelerini artıracağını belirtmişti. GameTop da şirketin şimdiye kadarki en büyük oyun projelerinden biri olacak. Çıkış tarihi gibi konular henüz belli değil. Daha fazla detay geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.