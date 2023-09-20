TikTok, garip bir içeriğe daha ev sahipliği yaptı. Genç bir kadın, milyonlarca görüntüleme alan bir videoda çalıştığı işten ayrılıp, tam zamanlı sugar daddy ilişki yaşamaya başladığını anlattı. Sugar daddy ise zengin bir iş insanı değil, ABD Ordusuna mensup bir askerdi...

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza türlü türlü şeyler girdi. Sosyal medyada "sugar daddy" olarak bilinen ilişki türü de bunlardan bir tanesi. Genç kadınların, paralı ve kendilerinden yaşça büyük erkeklerle "birlikte olması" durumunda, para babası erkeğe "sugar daddy" deniyor. Tabii bunun tersi durum da yaşanabiliyor. Genç erkekler, paralı ve "yaşlı" kadınlarla ilişkiler kuruyorlar. Bu durumda yaşlı kadın, "sugar mommy" olarak anılıyor.

Şimdi sizlere, bir TikTok fenomeninin yarattığı ilginç bir gündemi aktaracağız. Hoş, neyi nasıl anlatacağımızı da bilmiyoruz. Bir tarafta sugar daddy ilişkisini meslek haline getirmiş bir kadın, diğer tarafta ise ABD ordusuna mensup yaşlı bir adam var. Gelin başlayalım...

İşte TikTok'ta milyonlarca görüntüleme alan o paylaşım

Desire Victoria isimli TikTok kullanıcısı, yukarıda izlediğiniz videoda işinden istifa edip sugar daddy ilişkisi yaşamaya başladığını anlatıyor. Sugar daddy'sine nasıl hazırlandığını detaylı detaylı anlatan genç kadın, yaşadığı ilişkiden elde ettiği kazançla da kirasını ödediğini, seyahatler yaptığını ve diğer kişisel giderlerini karşıladığını belirtiyor. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Mesele, sugar daddy'nin bir iş insanı değil, asker olması. Pentagon'un bunu nasıl karşılayacağı şimdilik bilinmiyor.

Victoria'nın paylaştığı video, platformda 4.5 milyonun üzerinde görüntüleme ve yarım milyondan fazla beğeni aldı. On binlerce yorum da yapıldı. Fenomen, yorumlardan bir tanesinde sugar daddy ilişkisi yaşadığı adamın bir asker olduğunu söyledi.

ABD'de ordu mensupları, genelde sıkı kurallar altında yaşamak zorunda kalıyorlar. Hatta hükümet, Çinli platform TikTok'un kullanımını bile iş telefonları için yasaklamış durumda. ABD Savunma Bakanlığı ile iletişim kuran Insider, şu an için bir açıklama alamadı.