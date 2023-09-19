Azerbaycan, TikTok'u Yasakladığını Açıkladı

Azerbaycan, askeri operasyon görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının engellenmesi amacıyla TikTok'u yasakladığını açıkladı.

Doğudaki komşumuz Azerbaycan, geçtiğimiz saatlerde anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla Karabağ'da askeri operasyon başlattığını duyurmuştu. Söz konusu açıklamanın ardından bir önemli açıklama da TikTok hakkında geldi ve Azerbaycan, sosyal medya platformunu yasakladığını duyurdu.

Azerbaycan'ın TikTok'u yasaklaması için "devlet güvenliği" gerekçe gösterildi. Azerbaycan, operasyon ile ilgili görüntülerin TikTok'ta yayılmaması için an itibarıyla bant daraltması uygulamaya başlamış durumda.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, Rusya-Ukrayna savaşında tartışma yaratmıştı

Operasyon ve hazırlık görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, en çok da Rusya-Ukrayna savaşında gündem olmuştu. Belki hatırlayanlarınız vardır; Ukraynalı bir vatandaş, Ukrayna askerlerinin operasyona hazırlanırken ki videolarını sosyal medyada yayınlamış, bir anlamda yerlerini Rus istihbaratçılara ifşalamıştı. Ardından Rusya kısa süre sonra bölgeye saldırı düzenlemiş ve pek çok Ukraynalı hayatını kaybetmişti.