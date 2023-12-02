Ortaya çıktığı günden beri tartışma konusu olmaktan kaçamayan TikTok, ülkemizde yine mercek altında.

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok, sık sık platformdaki tartışmalı içeriklerle gündeme geliyor. Farklı ülkelerde bu sebeple kısıtlamalarla karşı karşıya kalan uygulamanın vaziyeti ülkemizde de çok farklı sayılmaz. Zira platform sürekli hem toplum içinde hem de yöneticiler arasında tartışma konusu oluyor.

Şimdiyse TikTok, tekrardan Meclis’in gündemine geldi. Platform hakkında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Hatay’da İHA’ya yaptığı açıklamada oldukça sert sözler söyledi. Bunun, uzun süredir tartışma konusu olan sebeplerine de değindi tabii. Son olarak bu tartışma konusunda açıklama yapması için TikTok Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen de TBMM’ye davet edildi.

“Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar” gündemde.

Yayman, yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:

“TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok’un Türkiye ve Avrasya Temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak”

Bunun haricinde konuya yönelik bir torba yasasının da gündemde olduğu belirtiliyor.

“Başta TikTok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır.”

Yayman, yaptığı açıklamada konunun lisans iptaline kadar varabileceğini de belirtti.

“Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim.”

7 Aralık tarihinde ve bundan önce/sonra gerçekleşecek gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Sizin düşünceleriniz neler?

Platformun başı sadece Türkiye'de dertte değil.