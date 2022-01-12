Yeni Dolandırıcılık Vakası Daha Ortaya Çıktı: IA Alliance

Türkiye'de son günlerde peşi sıra dolandırıcılık haberleri gelmeye devam ederken bunlardan sonuncusu, IA Alliance isimli bir sistem oldu. TikTok videoları izleyerek para kazandırmayı vadeden uygulama, yatırılan paraların ardından Türkiye'de erişilemez hale geldi.

Kolay yoldan para kazanma gayesi, bugüne kadar Türkiye’de pek çok dolandırıcılığın yaşanmasına neden oldu. Çoğu zaman aynı yolu izleyen bu dolandırıcılık olaylarında ilk önce oluşturulan sisteme giriş yapan herkese para kazandırılıyor, ardından bu kişilerin ceplerindeki parayı almaya başlıyorlar. En sonundaysa elde ettikleri tüm parayla ortadan kayboluyorlar.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Hik Online ve SovrnTur ile gündeme geldiğini görmüşken son günlerde bir sistem daha dolandırıcılığa karıştığı iddia ediliyor. Kullanıcılarına YouTube ve TikTok üzerindeki videoları beğenmeleri karşılığında para kazanma vaadi veren “IA Alliance” isimli platforma son birkaç gündür ulaşılamadığı ifade ediliyor.

İnternet sitesine ve uygulamasına erişilemiyor:

Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Tayland’da da faaliyet gösteren IA Alliance, TikTok ve YouTube videolarını beğendirerek kullanıcılarına stabil kripto para birimi USDT üzerinden para kazandırıyordu. Kullanıcıların parayı çekmeleri içinse VIP üyelik satın almaları gerekiyordu. Birkaç seviyeden oluşan bu VIP üyeliklerin paketleri 500 – 1.500 TL arasında değişirken, ne kadar yüksek paket alınırsa o kadar yüksek kazanç vadediliyordu. Aktarılan bilgilere göre beğeni başına 6 TL’den 9 TL’ye kadar ödül koyuluyordu.

İşte bu sistemin Türkiye’deki kullanıcıları, son günlerde sisteme yatırdıkları parayı hesaplarında göremedikleri konusunda birkaç gündür şikâyette bulunuyorlar. Şikayetler artmaya devam ederken, IA Alliance’ın internet sitesi de ortadan kayboldu. Kullanıcılar, artık internet sitesine erişemediklerini ifade ediyorlar. Aynı şekilde sistemin mobil uygulaması da artık kullanılamıyor.

IA Alliance’ın şu ana kadar kaç kullanıcıya ev sahipliği yaptığı ya da kaç TL’lik gelir elde ettikleri bilinmiyor. Fakat şikâyette bulunan bazı kullanıcılar, sisteme tek seferde 20 bin TL’ye varan para transferi yaptıklarını gösteren dekontlar paylaşıyorlar. Sistemin kullanıcılarından oluşan bir WhatsApp grubundaysa konuyla ilgili, kaynağı belli olmayan bazı açıklamalar yer aldı.

IA Alliance hakkında resmi bir açıklama bulunmazken, bir WhatsApp grubuna gönderilen ve kaynağı bilinmeyen ses kayıtlarına göre sistemin kullandığı iki banka hesabı bloke edilmiş durumda. Ayrıca IA Alliance’a karşı iki avukat ve bir savcının harekete geçtiği bilgisi de ortaya atılmış durumda. Bu bilgilerin doğru olup olmadığı ise bilinmiyor.

Bazı IA Alliance kullanıcılarının şikayetleri