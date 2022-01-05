Reklam izleterek para kazandırdığını iddia eden bir uygulamanın kullanıcılarını dolandırarak ortadan kaybolması sosyal medyada gündem oldu. Uygulama tarafından dolandırılan kullanıcılar ise duruma tepki gösterdi.

Gün geçmiyor ki ülkemizde başka bir “Saadet Zinciri” dolandırıcılığı daha yaşanmasın. Geçtiğimiz günlerde ‘Hik Online’ isimli uygulamanın 400 bin kişiyi dolandırarak toplamda 100 milyon TL’lik bir vurgun yaptığını sizlere aktarmıştık.

Henüz bu olayın ortaya çıkmasının üzerinden birkaç gün geçmişti ki yeni bir dolandırıcılık olayı daha sosyal medyada gündem oldu. ‘Reklam izleterek para kazandırmayı” vadeden SovrnTur isimli uygulamanın onlarca hatta binlerce kişiyi dolandırdığı tahmin ediliyor.

Reklam izleyerek dolandırılma dönemi

Uygulama iddia edilene göre günlük reklam izleme görevleriyle kullanıcılara para kazandırmayı vadediyordu. Ancak uygulamada belli bir miktar para biriktiren kişilerin bu parayı çekebilmesi için SovrnTur uygulamasına para yatırması gerekiyordu. Ne yazık ki bu tuzağa inanan pek çok insan da uygulamaya para yatırmaya başladı. Her saadet zincirinde olduğu gibi ilk başlarda paraları sorunsuzca yatan kullanıcılar daha çok kazanma hayaliyle daha çok para yatırdı.

Kimi kullanıcılar 200 TL gibi kısmen düşük meblağlar yatırırken kimi kullanıcılar ise binlerce TL yatırım yaptı. Ancak dün itibariyle kullanıcılar SovrnTur uygulamasına ve internet sitesine erişememeye başladı. Bunun üzerine sözde ‘şirketin’ WhatsApp destek hattı ve Telegram grubunun da kapanmasıyla kullanıcılar, dolandırıldıklarını anladı.

SovrnTur’un sahibinin kim ya da kimler olduğu, kaç kişiyi dolandırdıkları ve ne kadar dolandırdıkları konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmamakta. Ancak popüler şikâyet platformu ŞikayetVar üzerinden birçok kullanıcı dolandırıldıklarını açıkladı. İşte o açıklamalardan bazıları;