Popüler sosyal medya platformu TikTok, yemek sipariş hizmetlerine başlayacağını duyurdu. Açıklamalara göre şirket önümüzdeki yıl yeni restoranlar açacak ve bu restoranlarda TikTok'ta yer alan popüler yemek tariflerine yer verecek.

TikTok, dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Bu ‘kısa video’ uygulaması birçok farklı türdeki videonun popüler olmasını, tüm dünyada tanınmasını sağlıyor. Yemek videoları da bunların arasında yer alıyor ve küresel çapta popüler oluyor. Şimdi de dev platform, buna yönelik bir adım atarak yemek sipariş hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

Gelen haberlere göre Çin merkezli TikTok, popüler yemek videolarını insanların gerçekten satın alabileceği bir hizmete dönüştürmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre popüler platform, Virtual Dining Concepts ve Grubhub isimli şirketlerle ortaklık kurarak evlere yemek sipariş hizmeti vermeye başlayacak.

‘TikTok Kitchen’

Bloomberg tarafından yapılan haberlere göre bu girişimin ismi ‘TikTok Kitchen’ olacak ve önümüzdeki yıl için ABD geneline yalnızca eve teslimat yapan restoranlar açılacak. Bu restoranlardaki menüler de popüler TikTok videolarından esinlenilecek ve Grubhub isimli yemek siparişi verme uygulaması üzerinden evlere teslim edilecek. Buna ek olarak gelen açıklamalar arasında TikTok’un 2022 sonuna kadar 300 farklı lokasyonda 1000’den fazla restoran açacağı da yer aldı.

Açıklamalara göre restoranlara gelecek olan ilk menülerde; feta peynirli fırınlanmış makarna, kaburga mısır, hamburgerler ve cips makarna gibi viral olmuş TikTok yemekleri yer alacak. Bunun yanı sıra TikTok, TechCrunch’a yaptığı bir açıklamada içerik üreticilerinin de menülerden elde edilen pay alacağını ve ortaklık boyunca öne çıkarılacağını ifade etti:

“TikTok Kitchen’dan elde edilen gelir, hem menülere ilham veren içerik üreticilerine yardımcı olacak. Bu girişimimiz diğer içerik üreticilerine de yaratıcı olma konusunda ilham vererek onları yeni şeyler üretme konusunda teşvik edecek.”

Girişim hakkında henüz fazla detay yok

Ayrıca şirketin bu hareketinin amacının restoran işine girmek olmadığını, daha çok TikTok yemek videolarını hayranlara ulaştırmak için bir kampanya olduğunu belirtmekte fayda var. Yani şirket, bu girişimi uzun vadeli bir iş modelinden ziyade platform için bir pazarlama girişimi olarak görüyor. Son olarak şirket bu girişimin ne kadar süreceği, sipariş sürecinin nasıl işleyeceği ve menülerin neye göre seçileceği ile ilgili ise herhangi bir detay paylaşmadı.

TikTok’un ortaklık kurduğu Virtual Dinings Concepts isimli şirketten de bahsetmemiz gerek. Bu şirket daha önce de ‘yalnızca eve teslimat’ yapan restoranlar için, ünlü YouTuber MrBeast, rap sanatçısı Tyga, şarkıcı Mariah Carey gibi büyük isimlerle işbirliği yapmıştı. Yani bu şirketin dijital ortamları gerçek hayata taşıyarak yalnızca eve teslimat yapan restoranlara dönüştürmede rolünün büyük olduğunu söylemek gerek. TikTok’un da bu durumdan yararlanmak istediği ve kendi platformunda yer alan popüler tarifleri gerçek hayata taşımayı amaçladığı yaptığı yeni girişim ile görülebiliyor.