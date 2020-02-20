TikTok’ta geçtiğimiz günlerde iPhone 9'a ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı. iPhone 9’un çalışır halde göründüğü videodaki telefonun tasarımı da net bir şekilde görülüyordu. Videonun yayılmasıyla beraber videoda görülen telefonun sahte olabileceği iddiaları ortaya çıktı.

Popüler video paylaşım uygulaması TikTok'ta, iPhone SE ile iPhone 7 karışımı bir tasarıma sahip olan farklı bir iPhone modelini gösteren ve iPhone 9 olduğu iddia edilen bir telefona ait görüntüler paylaşıldı.

iPhone 9/SE 2’ye ait olduğu iddia edilen video, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. Birçok teknoloji gurusu, yeni iPhone’un videosu olduğunu düşünerek videoyu başka sosyal medya platformlarında da paylaştılar.

iPhone 9’un çalışır şekilde görüldüğü iddia edilen videodaki telefonun aslında sahte bir telefon olduğu düşünülüyor. 9to5Mac, videoda yer alan telefonun şimdiye kadar ortaya çıkan söylentilerden yola çıkılarak tasarlanmış, Android tabanlı sahte bir telefon olduğunu iddia etti. 9to5Mac, telefonun gerçekten iPhone 9 olması halinde ekranında gizlilik ibareleri yer alacağını belirtti.

Daha önce pek çok akıllı telefon, lansman öncesinde ortaya çıktı. Ancak şu ana kadar gerçekleştirilen sızıntıların hiçbiri TikTok üzerinden yayınlanmamıştı. Söz konusu videodaki telefonun sahte olduğunun düşünülmesinin nedenlerinden biri de bu.

iPhone-Ticker isimli internet sitesi, uygun fiyatlı iPhone olacak iPhone 9’un 3 Nisan’da piyasaya sürüleceğini iddia eden bir haber yayınladı. Apple, son dört yıldır mart ayı sonunda etkinlik yaparak yeni ürünler tanıtıyor. Bu nedenle iPhone 9'un da önümüzdeki ay sonunda düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

iPhone 9'un göründüğü iddia edilen video: