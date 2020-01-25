Snapchat CEO'su: TikTok'u Seviyorum, Büyük Bir Hayranıyım

Sadece Google Play Store’da 500 milyondan fazla yüklenmeye sahip olan TikTok, Snapchat’in CEO’sunu da etkilemeyi başarmış gibi gözüküyor. Evan Spiegel, katıldığı bir konferansta TikTok’un hayranı olduğunu ve Instagram’ı tahtından indirebileceğini söyledi.

Son yılların en popüler sosyal medya uygulaması TikTok, hem ülkemizde hem de dünya genelinde milyonlarca insanı kendisine çekmeye devam ediyor. Görünüşe göre TikTok’un bu başarısından tek etkilenenler kullanıcılar da değil. Snapchat CEO’su Evan Spiegel, popüler sosyal medya platformu TikTok’un, Facebook’un sahibi olduğu Instagram gibi platformlarla rekabet edebileceğini dile getirdi.

Bu hafta başında Almanya’da düzenlenen Digital Life Design Konferansı’nda Evan Spiegel’e TikTok hakkındaki fikri soruldu. Spiegel, geleneksel sosyal medyanın duruma nasıl odaklandığını açıkladı.

“TikTok'u seviyorum”

Spiegel, “TikTok’u sevdiğimi söylemeliyim, büyük bir hayranıyım. Onun orijinal yapısındaki sosyal medya; durum, kim olduğunu göstermek, insanlara havalı olduğunu göstermek hakkında. Aynı zamanda yorum ve beğenileri almakla ilgili” ifadelerini kullandı.

TikTok’un sosyal statü göstergesi olarak değil yeteneklerin gösterildiği bir platform olarak kullanıldığını söyleyen Spiegel, “Birkaç saat geçiren insanlar yeni bir dans öğrenebilir ya da hikâye anlatmak için yeni, yaratıcı bir yol düşünebilirler. İnsanları eğlendirmek için bir medya oluşturuyorlar” ifadelerini kullandı.

Snapchat CEO’suna göre TikTok’un bu yapısı, Instagram’ı tahtından edebilir. CEO, TikTok’un Instagram’ı geçip geçemeyeceği yönündeki soruya şu şekilde cevap verdi: “Bence bu muhtemel çünkü yetenek temelli içerik, durum temelli içerikten daha ilgi çekici” ifadelerini kullandı.

Görünüşe göre Spiegel, bu öngörülerinde de pek haksız sayılmaz. Uygulama analiz şirketi App Annie’ye göre TikTok, 2019 boyunca Instagram’dan daha çok kez indirildi. Kullanıcı tabanı olarak bakıldığında ise iki uygulamanın birbirine oldukça yakın olduğu görülebiliyor. Yani TikTok’un bu sene Instagram kullanıcı tabanını geçmesi çok da olasılık dışı gibi gözükmüyor.

Aslında bunun farkında olan tek kişi Spiegel de değil. Instagram, 'Reels' adını verdiği video müzik karışımı bir özelliği test ediyor ki bu özelliğin TikTok’tan 'esinlenildiğini' söylemek pek de yanlış olmaz. Instagram, geçtiğimiz günlerde Boomerang videolarına TikTok benzeri efektler de eklemişti ki farklı uygulamaların özelliklerinden 'esinlenmek' Instagram için çok da yeni bir şey değil.