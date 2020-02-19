Son dönemlerin en popüler video paylaşım uygulamalarından biri olan TikTok, gençlerin cep telefonu alışkanlıkları üzerinde daha sıkı kontrol sağlamak için ebeveynler için tasarlanmış yeni bir "aile güvenliği modu" sunmaya başladı. Ebeveynlerin kendi TikTok hesaplarını çocuklarıyla ilişkilendirmesine izin verecek ve özellikleri uzaktan açıp kapatacak olan yeni mod beğeniyle karşılandı.

Ailelerin kullanımına sunulan bu yeni özellik, uygunsuz içerikleri filtrelemeye ve mesajlaşmayı kapatmaya olanak sağlayan bir 'kısıtlı mod' içeriyor. TikTok'un zaten var olan 13 yaş sınırına rağmen birçok çocuğun uygulamayı kullandığı bilindiğinden böyle bir önlem alındığı konuşulanlar arasında. İddianın dayanağı ise İngiltere medya düzenleyicisi Ofcom tarafından yapılan yakın tarihli bir ankete göre, TikTok'un 2019'da 12-15 yaş arasındaki çocukların %13'ü tarafından kullanıldığının ortaya çıkmış olması.

Yeni özellik tam olarak ne işe yarıyor?

Kendi TikTok hesapları olan veya bu amaçla bir hesap oluşturan ebeveynler, güvenlik ayarları üzerinde doğrudan kontrol sahibi olmak için hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlayabiliyor. Bunun için yetişkinlerin uygulamayı her iki telefonda da açması, 'dijital refah' ayarlarına gitmesi ve hangi telefonun kendilerine ait olduğunu hangi telefonun da çocuklarına ait olduğunu belirlemeleri gerekiyor.

Bir telefondan diğerine yapılan QR kodu taraması hesapları bağlıyor ve ebeveynlerin belirli özellikleri kontrol etmesine izin veriyor. Bu sayede anne babalar uygunsuz olabilecek içerikleri filtrelemeyi, bildirimleri ve ekran süresini açıp kapatarak kontrol edebiliyor. Bu güvenlik özelliklerinin aslında bir süredir TikTok platformunda olduğunu, ancak kullanıcının hesabında manuel olarak ayarlanması ve 30 günde bir sıfırlanması gereken bir parolayla kilitlenmesi gerektiğini de ekleyelim. Yani eskiden bu özelliği kullanmak ebeveynler için çok da kolay değildi.

TikTok'un üyesi olduğu Aile Çevrimiçi Güvenlik Enstitüsü'nden Stephen Balkam, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kendi TikTok hesaplarına sahip ebeveynlerin iyi bir şekilde kontrol sağlayabileceğini söylüyor. Balkam’a göre iyi dijital ebeveynlik adımlarından en önemlisi, çocuklarla ilgilenmek, daima çevrimiçi olmak ve birlikte bir şeyler oluşturmak.

Yeni özelliğin ilk olarak İngiltere’de kullanıma açılması bekleniyor. Mobil uygulamaların son derece ulaşılabilir hale geldiği günümüzde siz bu tarz kısıtlamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bize yorum kısmından yazabilirsiniz.