Apple CEO'su Tim Cook, neredeyse 200.000 Apple hissesini yaklaşık 33 milyon dolara sattı.

2011 yılında Apple'ın başına gelen ve Tim Cook, birbirinden farklı tartışmalara direkt ya da dolaylı yoldan konu olmuştu. Gerek Apple özelindeki icraatleri gerekse de şirketin dışına çıkan söylemleri sayesinde kendisini sürekli gündemde görüyoruz. Milyarder CEO’muz, şimdi de oldukça ilginç bir hamlesiyle gündemimize geldi.

Sahip olduğu Apple hisselerinin bir kısmını satan Tim Cook, toplamda 30 milyon doları aşan değerde, neredeyse 200.000 Apple hissesi sattı. İlk bakışta çok sayıda kişiyi şaşırtan bu hamlenin aslında belirli bir kural çerçevesinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Ayrıca satış miktarının ardından Tim Cook’a kalan miktar da oldukça ilginç.

33 milyon dolarlık satıştan 16 milyon dolar kazandı.

Tim Cook, tamı tamına 196.410 Apple hissesini satmış oldu. Bunların tam olarak değeri ise 33,23 milyon dolar. Tabii bu, vergiler kesilmeden önce elde olan miktar. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun belgesine göre Cook, vergiler kesildiğinde bu satıştan 16,3 milyon dolar elde etti.

Cook’un sattığı hisselerin tamamı, pek çok büyük şirketin de uyguladığı ‘performans bazlı hisse ödülü’ sisteminden geldi. Şirketin içinde belirlenen kurallar çerçevesinde belli dönemlerde, Apple yöneticilerinin şirket hisseleri satması mümkün oluyor. Güncel olarak Cook’un elinde 3,3 milyon dolar değerinde Apple hissesi bulunuyor.

Apple CEO’su, benzer bir hamleyi 2021 yılında da yapmış, toplamda 5 milyon hisse satarak 355 milyon dolar elde etmişti. En güncel olarak da 2023 yılında 88 milyon dolarlık hisse satışıyla gündeme gelmişti.