Apple'ın en az 600 kişi ile yollarını ayırdığı bildirildi. Bu personelin bir bölümünün, iptal edilen otomobil projesi ekibinden oldukları öğrenildi. Diğerleri ise Apple için ekran geliştirmeye çalışıyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan bir süre önce yıllardır konuştuğumuz elektrikli otomobil projesini iptal etti. Şirket, o dönem yaptığı açıklamalarda bu proje için çalışan ekibin de yapay zekâ birimine yönlendirileceğini söyledi. Ancak gelen son bilgiler, Apple'ın toplu işten çıkarma yaptığını gözler önüne serdi.

Bloomberg tarafından bildirildiği üzere Apple, 600 çalışan ile yolları ayırmış durumda. Edinilen bilgilere göre işten çıkan bu kişilerin bir bölümü, elektrikli otomobil projesi için çalışıyordu. Diğerlerinin ise Apple için ekran teknolojileri geliştirmeye çalışan bir gruba ait olduğu belirtildi. Üstelik Bloomberg, bu rakamın gerçekte daha fazla olabileceğini, 600 sayısının tespit edilen işten çıkarma olduğunu söyledi.

Peki Apple, neden toplu işten çıkarma yaptı?

Edinilen bilgilere göre Apple'ın toplu işten çıkarma yapmasının temel nedeni, maliyet aşımları ve lansman gecikmeleri. Açık konuşmak gerekirse bu kabul edilebilir bir neden çünkü Apple, otomobil projesinde de ekran teknolojileri konusunda da ileri bir noktaya gelemedi. Hâl böyle olunca projeleri iptal etmekten başka şansı kalmadı.

Bu arada; Apple'ın ekran teknolojileriyle ilgili biriminin yaptığı işi de açıklayalım. Bu ekip, Apple Watch için Apple yapımı ekranlar üretmek için çalışıyordu. Ancak bir türlü istenilen noktaya gelinemedi. Hâl böyle olunca bu ekibin de Apple için bir gerekliliği kalmamış oldu.