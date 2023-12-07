TIME dergisi, yılın CEO'sunu açıkladı. ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ teknolojilerini geliştiren OpenAI'ın gündemden düşmeyen CEO'su Sam Altman, yılın CEO'su ilan edildi.

2023 yılının sonuna gelmemizle gözler TIME dergisine çevrildi. Zira dünyanın en popüler haber ve politika dergileri arasında başı çeken TIME, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın enlerini açıkladı. Daha önce Yılın Kişisi seçimini açıklayan ekip, şimdi de yılın CEO'sunu açıkladı. O isim, tahmin edebileceğiniz üzere Sam Altman'dı.

2023 yılında en çok konuştuğumuz CEO'ların başında, OpenAI'ın bir numarası Sam Altman yer aldı. Genç iş insanı, yönettiği şirketin yapay zekâ dünyasındaki çalışmaları ile hem kendisinden hem de OpenAI'dan söz ettirmeyi başardı. Daha geçtiğimiz ay yönetim kurulunun gerçekleştirdiği "darbeyi püskürten" ve kendi istediği yönetim kuruluyla şirket yönetimini yeniden ele geçiren Sam Altman, tahmin edilebileceği üzere yılın CEO'su seçildi.

İşte TIME'ın Sam Altman için oluşturduğu kapak

Time, yılın CEO'sunu açıkladığı duyuru için oldukça uzun bir makale yayımladı. Bu makaleye baktığımızda, Sam Altman'ın OpenAI'daki ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ sektörüne yön veren teknolojilerden bahsedildiğini, Sam Altman'ın bu teknolojiler üzerindeki çalışmaların aktarıldığını görüyoruz. Elbette yönetim kurulunun darbesi ve bu darbenin nasıl püskürtüldüğü de makalede yer alan hususlar arasında bulunuyor. O makaleye göz atmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

Merak edenler için Time'ın diğer kategorilerde seçtiği isimleri de aktaralım: