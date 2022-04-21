ABD merkezli bir blok zinciri şirketi, New York kentinin ünlü Times Meydanı'ndaki reklam panolarını karartacağını duyurdu. Yapılan açıklamalarda bu karartmanın kripto paraların gezegenimiz için o kadar da zararlı olmadığını ve 'yeşil' bir geleceğin mümkün olduğunu vurgulamak için yapılacağı aktarıldı.

Kripto para birimleri gün geçtikçe daha da yaygın hâle gelse de bu konu hakkında birçok kişinin şüpheleri mevcut. Uzmanlar, bu dijital paraların zaten hâlihazırda büyük bir tehlike oluşturan iklim değişikliklerini artırabileceğini ve gezegenimize büyük zararlar verebileceğini ifade ediyor. Hatta yapılan bazı çalışmalar küresel Bitcoin (BTC) madenciliğinin bir yılda bazı ülkelerden daha fazla enerji harcadığını ortaya koyuyor.

Durum böyle olsa da blok zinciri teknolojilerini ‘yeşil’ hâle getirerek daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmayı amaçlayan şirketler de mevcut. İşte bunlardan biri olan Algorand isimli ABD merkezli bir ‘karbon negatif’ blok zinciri şirketi, iklim değişikliklerinin etkilerine dikkat çekmek için kutlanan 22 Nisan Dünya Günü öncesinde geleceğin teknolojilerinin o kadar da kötü olmadığını göstermek için bir hamle yapıyor.

Times Meydanı karanlığa bürünecek

Gelen haberlere göre karbon negatif bir blok zinciri olmasıyla bilinen Algorand, güç tasarrufu yapmak, çevreye zarar veren benzer şirketlere atıfta bulunmak ve bu teknolojilerin de yeşil olabileceği konusunda farkındalık yaratmak için ABD’nin New York kentinin popüler Times Meydanı’nı karanlığa gömecek. Açıklamalara göre dev meydanda bulunan ünlü reklam panoları, bu gece yerel saat ile 20.00’da (TSİ 03.00) 60 dakikalığına karartılacak ve bu sayede bölgede 23,4 milyar joule’luk enerji tasarrufu sağlanmış olacak. (Yaklaşık 25 evin bir günlük enerji kullanımına denk)

Bitcoin’in; gereken aşırı işlem gücü, harcanan enerji ve oluşan karbon ayak izi sebebiyle proof-of-work teknolojisini kullanması oldukça eleştirilen bir konu. Ancak buna alternatif olarak çıkan proof-of-stake adı verilen bir yöntem, diğerinin aksine hesaplama ve işlem gücüne dayanmamayı; bunun yerine dijital varlık sahipliğini amaçlıyor. Bu sebeple de proof-of-stake protokülünün kripto paraların daha çevre dostu olmasını sağlayabileceği düşünülüyor. Algorand da bu yöntemden yararlanan şirketler arasında bulunuyor. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un da bu yıl sonunda proof-of-stake’e geçmeye hazırlandığını ekleyelim.

Ek olarak yapılacak olan karartmanın ardından insanlara ekranlar yoluyla yeşil bir gelecek için gezegenin korunması mesajının verileceği de aktarıldı. Algorand CEO’su Staci Warden da yaptığı açıklamalarda kullandıkları teknolojiye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Geleneksel ödemelerden, NFT’lere, merkeziyetsizlikten, metaverse’e kadar her şey için güvenli, hızlı ve karbon-sıfır bir teknolojiye sahibiz. Algorand bunu başarmak için inşa edildi. Bizi diğer blok zincirlerinden ayıran bu.”