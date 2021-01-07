Timsahların Neden Yavaş Evrim Geçirdikleri Araştırıldı

Bilim insanları, dinozor çağından beri görünümlerini başarılı bir şekilde korumayı başarmış timsahlar üzerinde yeni bir araştırma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucunda, timsahların vücutlarının yaşamak için son derece elverişli olmasından dolayı herhangi bir değişime ihtiyaç duymadıkları ortaya çıktı.

Dinozor çağından bu yana vücut tiplerini en iyi şekilde koruyabilmiş tek canlı, timsah olarak görülüyor. Böcek türleri, kuşlar ve hatta kurtlar bile uzun bir süre içerisinde bulundukları koşullara göre evrim geçirmiş olsalar da timsahlar, dinozorların yaşadığı dönemde ne ise, şimdi de neredeyse aynı haldeler.

Bilim insanları, timsahların neden çok yavaş evrim geçirdiğine dair yeni bir araştırma yürüttü. Elde edilen bulgular sonucunda timsahların dinozor döneminde bile vücut tiplerinin hayatta kalabilmek için son derece yeterli olduğu, bu yüzden de değişime ihtiyaç duymadıkları ortaya çıktı.

Timsahların vücudunun, değişime gerek duymayacak kadar güçlü olduğu ortaya çıktı

Bristol Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, timsahların “kesintili denge” adı verilen evrim yolunu nasıl izlediklerini araştırdı. Bu araştırma kapsamında timsah fosilleri incelendi, günümüzde yaşayan timsahların vücut ölçüleriyle karşılaştırıldı.

Araştırmada yer alan bilim insanı Max Stockdale, araştırmalarıyla ilgili şu sözleri dile getirdi; "Araştırmamız boyunca evrim oranlarını tahmin edebilmek için makine öğrenim algoritması kullandık. Bu algoritma, belirli bir süre içerisinde timsahların vücudunda yaşanan değişim oranlarını hesaba katarak, kaç yaşında olduklarını hesaplıyor ve bizlere bir evrimsel oran sunuyor. Araştırmamız için en önemli unsurlar, timsahların ne kadar hızlı büyüdüğü, ne kadar besine ihtiyaç duydukları ve popülasyonlarının ne kadar olduklarıydı."

Yapılan araştırmalar sonucunda timsahlar, hayatta kalmak için değişime gerek duyulmayan verimli bir vücut yapısına sahipler. Vücut ısılarını kontrol edemedikleri için sıcakkanlı hayvanlar tüketmek zorunda kalan bu sürüngenlerin, sıcak iklimlerde daha hızlı gelişim gösterdiği ortaya çıktı. Hatta bilim insanları, timsahların, dinozor çağında yaşanan meteor çarpmasından da sıcaklık sayesinde kurtulduklarını öne sürüyor.

Tarih öncesinde yaşayan timsahların otçul, denizde yüzebilen ve en az dinozorlar kadar büyük hayvanlar olduğu biliniyor. Ancak günümüze kadar yaşayabilmiş tek timsah türü, bugün gördüğümüz sürüngen ve etçil olanlar. Bristol Üniversitesi’nde yer alan bilim insanlarının bir sonraki hedefi, neden bazı timsah türlerinin günümüze kadar hayatta kaldığı ve diğerlerinin yok olduğunu araştırmak olacak.