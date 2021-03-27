Tinder, Happn, Badoo… Tüm bu uygulamalar günümüzde yeni insanlarla tanışmak için kullanılan uygulamalar. Peki bu uygulamalarda birisiyle eşleştiğinizde atacağınız ilk mesaj nasıl olmalı? Bugün Tinder'ın en sıkıntılı taraflarına değinip kaliteli sohbet başlatmak için taktikler vereceğiz.

Pandemi dönemi pek çok açıdan içimizden geçti, ancak bunlar arasında başta gelenlerden birisi de insan ilişkileri, bilhassa ikili ilişkiler oldu. Eskiden gerek okul gerekse de kafe, bar gibi yerlere gidip yeni insanlarla tanışıp, eğer iyi anlaşırsak da bunu bir arkadaşlığa veya ilişkiye çevirebilirdik. Sosyal mesafeli günler geçirdiğimiz günümüzde ise bunu yapmak ne yazık ki eskiye göre çok daha zor bir hal aldı.

Zorlu bir süreçten geçiyor olsak da sosyalleşmenin tek yolu yüz yüze olmuyor. Günümüzde pek çok uygulama var ve bu uygulamalar yoluyla insanlarla tanışıp; arkadaş, hatta sevgili olabiliyoruz. Tinder, Happn, Badoo gibi pek çok uygulama sayesinde yeni insanlarla tanışma imkanımız olsa da ortada bulunan tuhaf dengesizlikten dolayı erkeklerin yeni insanlarla tanışması daha zor olabiliyor. Hatta bir eşleşme durumunda bile geri dönüş alması hiçbir zaman kesin olmuyor.

Bu tarz uygulamalardaki ortak sorun: Erkek fazlalığı

Aslında bunun en büyük sebebi bu tarz uygulamalardaki kadın - erkek sayısındaki garip fark. Ülkemizdeki yaşam tarzının da etkisiyle erkekler bu tarz uygulamaları kullanma ve yeni bir ilişkiye başlama konusunda daha istekli taraf gibi gözükürken kadınlar her zaman olayın çekingen tarafında kalıyor. Bu sebeple de Tinder'da 1 kadına ait hesapta yüzlerce eşleşme olurken (orantısız sağa kaydırma durumunun da etkisi bulunuyor) erkeklerde duruma göre günde 1, hatta bazen haftada 1 eşleşme olabiliyor. Hatta sürekli Tinder kullandığını bildiğim arkadaşlarımdan bazıları ayda 1 tane bile eşleşme yakalayamamış olabiliyor.

Bu yazımızda erkek bakış açısını daha fazla kullanacağız. Bunun 2 sebebi var; birincisi ben erkeğim ve etrafımdaki insanların deneyimiyle birlikte kendi deneyimimi aktarıyorum. İkincisi ise yukarıdaki yazıdan da okuyabileceğiniz gibi kadınlardan ziyade erkekler eşleşmelerde daha fazla sorun yaşıyor. Peki, haftada ya da ayda bir olan o çok değerli eşleşmeyi elde ettiğimizde karşıdaki kişi bize doğrudan döner mi? Ne yazık ki bu oran da son derece az olabiliyor. Çünkü dediğimiz gibi, kadınların eşleştiği insan sayısı çok fazla ve herkes bir şeyler yazıyor. Biz erkeklerin burada yapması gereken şey ise farklı olmak.

"Merhaba, Selam, SA" gibi mesajlar işe yarar mı?

Öncelikle bir noktaya açıklık getirelim, eğer karşıdaki kişi sizi beğendiyse "en azından başlangıç için" ne yazdığınızın pek de bir önemi yok. O size zaten geri dönecektir ve hatta kendisi sohbet için daha istekli bile olacaktır. Eğer siz de benim gibi genel normlara göre "gideri var" çapı çok da uzaklara gidemeyen biriyseniz burada devreye "ilgi çekici sohbet başlatma" mekanikleri giriyor. Bu mekaniklerde ise ne yazık ki standart sayacağımız "merhaba" gibi mesajlar bulunmuyor. Aslında "merhaba", kesinlikle kötü bir mesaj başlatma biçimi değil, burada asıl sıkıntı belki de yüzlerce kişiyle eşleşen kadınlara herkesin bu tarz mesajlar atması. Yani bu noktada bir farklılık yaratmalıyız ki karşıdaki eşleşmemizin ilgisini çekip bize geri dönüş yapsın.

Tinder'da geri dönüş almak için nasıl mesajlar atabiliriz?

Eveeet, geldik asıl konumuza. Bu ana kadar uzun tuttuğumu biliyorum, ancak bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyordu. Tinder'da karşıdaki kişiden geri dönüş almanın sayısız yolları var ve gerçekçi olalım her denemeniz amacına ulaşmayabilir. Ancak doğru adımları izleyerek ve iyi analizler yaparak eşleşmenizden geri dönüş alma ve bir üst seviye olan "Instagram, WhatsApp" gibi platformlara geçme aşamasında başarılı olabilirsiniz. Bu aşamalardan sonrası ise buluşma oluyor ki o olayın ardından ilişkiler tamamen size ve karşınızdaki insana kalıyor. Şimdi sizlere Tinder'ı kullandığım sürede güzel geri dönüşler aldığım, hatta sohbeti sadece başlangıçta bırakmayıp yoğun aşamalara geçmemi sağlayan bazı mesaj başlatma taktiklerinden bahsedeceğim. Arada benim dışımda erkek ve kız arkadaşlarımdan da bilgi topladım, sonuçta her insan farklıdır ve farklı görüşler olayı zenginleştirmeye yarar. Hadi gelin taktiklere bakalım:

Profilini kontrol edelim

Önerilere geçmeden bir dipnot mantığında bu alt başlığı açmak istedim. Çünkü burada vereceğim tüm önerilerin alt metninde bu olacak: Karşıdaki kişinin profilini kontrol etmeliyiz. Nerede yaşıyor, hangi üniversiteye gidiyor, nasıl müziklerden hoşlanıyor, çalışıyor mu, fotoğrafları nasıl, doğal mı yoksa sosyal medyaya daha fazla özen göstermeyi mi tercih ediyor. Tüm bu kriterler sizin karşıdaki insanla ilk iletişimi nasıl kurmanız gerektiğini etkileyebilir

Doğrudan müzik atarak sohbet başlatmak

Bu taktik herkeste işe yaramaz, ancak özellikle profilini Spotify'a bağlamış ve dinlediği şarkıları oraya ekleyen birisi için biçilmiş kaftandır. Müziğin gücünü kullanarak sohbet başlatabilir, "aaa çok güzelmiş bu" ya da "Bunu biliyorum peki sen bunu dinledin mi?" gibi mesajlar almanıza vesile olabilir. Burada dikkat edeceğiniz şey ise atacağınız müziğin gerçekten iyi ve eşleştiğiniz kişinin sevdiği müzik tarzında olmasıdır.

Tek bir soru hayat kurtarır

Bir sohbete başladığımızda tek bir şey yazıp ikinci adımı karşıdaki kişiye bırakıyoruz. Bu ilk adımda merhaba yazdığımızda karşımızdaki kişinin bize yazacağı şey de merhaba olacaktır. Sonrasında nasılsın gelir, karşılığı olarak da iyiyim sen nasılsın. Sonunda ise ben de iyiyim diyerek konuşma kısır döngüye girer. Biz bunu istemiyoruz, tüm takipçilerimizin kısır döngüye girmeden güzel sohbetler edip sağlam dostluklar ve hoş ilişkiler yaşamalarını istiyoruz. Bunun için de karşıdaki kişinin profilinden topladığınız bilgileri de kullanarak mantıklı ve ilgisini çekebilecek sorular sormak gerekiyor. Yani soru cümlesinin ne olduğu burada çok önemli. Gidip de "Yaşın kaç?" diye bir soru sorarsanız bunun pek de geri dönüşü olacağını sanmıyorum. Burada sorulabilecek asıl şeyler karşıdaki kişinin ilgisini çekebilecek ve uzun bir sohbete dalmanızı sağlayacak tarzda sorular olmalı. Ayrıca soruyu sorarken karşıdaki kişiyi çok fazla düşünmeye zorlayacak soruları da en azından başlangıçta sormamak daha iyi olacaktır. Örneğin "En çok sevdiğin şarkı ne?" tarzında bir soru bazı insanları zorlayabilir. Bunun yerine daha genel olan müzik tarzını sorabilirsiniz. Sohbeti oradan açıp diğer sorulara geçmek her zaman mantıklıdır. Şimdi size Tinder tarzı uygulamalarda sorabileceğiniz sorulara bazı örnekler verelim:

"Daha önce hiç tanımadığın bir insana ne sormak isterdin?"

"Ne tarz müziklerden hoşlanırsın?"

"Sanırım sen de benim gibi hayvanları seviyorsun. Peki evcil hayvanın var mı?"

"En çok gitmek istediğin yer neresi?"

"Evde oturmaktan sıkılmadın mı? Şu korona bitse de özgürce bir şeyler yapabilsek."

Buradaki soru cümlelerini daha efektif bir şekilde kullanmak da mümkün. Doğrudan soru sormak yerine eşleştiğiniz kişinin profilinde gördüğünüz ve dikkatinizi çeken bir konuyla bağlayabilirsiniz. Buna örnek verecek olursak; "Merhaba Merve, fotoğraflarında gerçekten çok içten gülüyorsun, seni çok daha güzel gösteren bu gülücüğün sırrı nedir?" uygun olabilir. Bu cümlede karşıdaki kişiye iltifat ederken soru sorarak kendimize de bağlamış oluyoruz.

Fazla da abartmadan komik mesajların her zaman gideri vardır

Evet, asıl konuyu zaten anladınız. Tinder'ın o kalabalığında farklı olmalısınız. Bunun için de karşıdaki kişinin ilgisini çekmeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi kadınların büyük bir kısmı komik erkeklerden hoşlanır. Siz de fazla cıvıtmadan, zor anlaşılmayacak mesajlara yönelebilirsiniz. Bu mesajlara birkaç örnek vermek gerekirse;

"Bu eşleşme, vatana millete hayırlı olsun."

"Tinder'da merhaba diyenler geri dönmüyormuş diyorlar. Bence sen güzel bir merhabaya geri dönersin."

Güzel bir GIF de umutları yeşertebilir

Mesaj yazmak her zaman doğru ortamın oluşmasını sağlamayabilir. Eşleştiğiniz kişinin profili tam bir kapalı kutu da olabilir. Böyle bir durumda hayat kurtaran şeylerin başında GIF geliyor. Güzel bir GIF kullanarak konuya çok hızlı bir şekilde atılabilirsiniz.

Burç deyip geçmeyin

Tinder'da bir kadınla eşleştiğinizde en iyi sohbet başlatma noktalarından biri de burçlardır. Burç yorumları, yıldız haritaları derken son derece koyu bir sohbetin içine dalmanız son derece muhtemeldir.

Geri dönmediyse ne olmuş, o kaybeder

Tüm bunlara dikkat etmenize rağmen karşınızdaki kişi size geri dönmüyor mu? Hiç canınızı sıkmayın, belki de sizden çok onun kaybıdır. Zaten Tinder'da sadece arkadaşlık veya ilişki arayan insanların bulunmadığını da unutmayın. Bir kişi Tinder profilinde diğer sosyal medya hesaplarının kullanıcı adını paylaşıyorsa, çok yüksek ihtimalle organik takipçi kasmak istiyordur. O tarz profilleri sağa kaydırmaya bile çok gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Tinder profilinizde eşleşme oranınız ne kadar düşükse profilinizin yeni insanlara gösterilmesi de düşüyor. O sebeple herkesi sağa kaydırmak yerine, gerçekten hoşunuza giden ve size geri dönebileceğini düşündüğünüz hesapları beğenmeniz daha mantıklı olacaktır.

Sohbet başladı, şimdi ne yapmalıyım?

Evet Tinder'da birisiyle eşleştiniz ve güzel bir mesajla o kişiyle konuşmaya başladınız. Bu noktadan sonrası biraz daha size kalıyor. Karşınızdaki kişinin ne aradığına bağlı olarak konuşmanızı eğlenceli ve ilgi çekici düzeyde tutmak gerekiyor. Bunun için standart konu başlıkları yerine ikinizin de hoşlanabileceği ve muhabbeti ilerletip aralarda daha da fazla birbirinizi tanıyabileceğiniz konular konuşmalısınız. Örneğin bir filmle ilgili koyu bir sohbete tutulabilir, dertlerinizi anlatabilir, yapmak istediğiniz şeylerden bahsedebilirsiniz.

Karşınızdaki kişinin insan olduğunu unutmayın

Bugünkü yazımızın burada sonuna geliyoruz. Lütfen birisiyle eşleştiğinizde karşınızdaki kişinin bir insan olduğunu unutmayın. Konuşmalarınızda "burası zaten Tinder, herkesin amacı belli" diyerek taciz boyutuna ulaşan mesajlar atmayın. Bu hem sizi kötü biri yapacaktır hem de karşıdaki kişi için konuyu çok kısa sürede bitirecektir. Umarız Tinder veya başka platformlardan iyi insanlarla tanışıp eğlenceli sohbetler edebilirsiniz. Olmaz demeden önce karşıdaki insana nasıl yaklaşmanız gerektiğini kafanızda oturtup dostane yaklaşmanızı öneriyorum.

Peki sizler Tinder kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? "Sohbet başlatırken şunlara da dikkat edebilirsiniz" dediğiniz şeyler var mıdır? Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.