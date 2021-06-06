Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, rehberinizdeki kişileri uygulamayla eşleştirme özelliğini devre dışı bırakarak onlarla karşılaşmanızı engelleyecek. Bilgilere göre engellenen kişilerin haberi olmayacak ve bu özelliği kullanmak, eşleşmeleri etkilemeyecek.

Dünya genelinde oldukça fazla sayıda kullanıcısı bulunan Tinder, içinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle inanılmaz derecede hacim kazanmıştı. Popüler arkadaşlık uygulaması, geçtiğimiz aylarda birçok yeni özellik duyurmuştu. Bu özellikler kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedeflese de çoğu, gizlilik ve güvenliliği daha iyi bir hale getirmeyi amaçlıyordu.

Haberimizin konusu olan özellik de yine gizlilik ve güvenliği bir kademe daha iyileştirmeyi hedefliyor. Söz konusu özellik, rehberinizdeki kişilerle eşleşmenizi engelleyecek. Gelin detaylara bakalım.

Engellenen kişilerin, engellendiklerinden haberleri olmayacak ve eşleşmeler bu durumdan etkilenmeyecek

Öncelikle bu özelliği kullanabilmek için Tinder’ın rehberinize erişmesine izin vermeniz gerekiyor. Uygulama içi kişiselleştirilmiş reklamların yanında Tinder, engellediğiniz kişilerin karşınıza çıkmasını engellemek amacıyla bu iznin istendiğini belirtiyor. İnternet sitesinde paylaşılan yazıya göre bu özelliği her kullanmak istediğinizde rehberinizden isimler gösterilecek ve engellemek istediğiniz kişileri seçebileceksiniz.

Yüzde Yüz engellemiyor

Bu durumun gizliliği tamamen sağladığı söylenemez. Eğer engellemek istediğiniz kişi, telefonunuzda kayıtlı olan numarayı değil de başka bir numarayı kullanarak Tinder’a kaydolduysa, o kişinin karşınıza çıkma şansı ortadan kalkmamış oluyor. Dolayısıyla da uygulama, aslında tanıdığınız o kişiyi rastgele biri olarak algılıyor.

Geçtiğimiz ay Tinder, mesajlaşırken kullanıcıları zararlı veya uygunsuz mesajlardan koruyacak bir yapay zekâ ortaya koymuştu. Bu yapay zekâ, mesajı gönderen kişiye “Emin misiniz?” ifadesi göstererek mesajını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylüyordu.

Tinder, kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini korumak amacıyla birçok yenilik ve geliştirme ortaya çıkarıyor ve çıkarmaya devam edecek gibi görünüyor. Bakalım aşıların yayılmaya başladığı bu dönemlerde popüler arkadaşlık uygulaması, hacminde herhangi bir değişiklik yaşayacak mı.