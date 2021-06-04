Çinli sosyal medya devi TikTok, gizlilik politikasında yaptığı son güncelleme ile kullanıcıların biyometrik verilerinin toplanabilmesinin önünü açtı. Bu gizlilik politikası şu anda sadece ABD'de geçerli olsa da yakın zamanda tüm dünyada güncellenebilir.

TikTok son zamanlarda yine veri ihlalleri ve skandalları ile gündemde. Çinli sosyal medya devinin adı sürekli bu tür skandallarla anılsa da milyon dolarlar kazanıyor ve kazandırıyor desek yanlış olmaz.

TikTok’un bu seferki skandalı ise biraz farklı. Şirketin yeni yayınladığı gizlilik politikasına göre TikTok’un sahibi olan ByteDance'in kullanıcıların biyometrik verilerinin toplanmasının önü açılmış olacak.

Veriler güvende mi?

TikTok’un son güncellenen gizlilik politikasında “Ses ve Görüntü Bilgileri” adı altında yeni bir başlıkta yer alan bilgilere göre bu veriler otomatik olarak toplanacak. Toplanacak biyometrik verilerin “Özel video efektleri, içerik yönetimi, kullanıcıların demografik bilgileri, reklam önerileri ve kişisel olmayan doğrulama bilgileri” için kullanılacağı belirtiliyor. Burada "biyometrik veri"den kasıt ise kullanıcıların yüz tanıma ve parmak izi verileri.

Şimdilik bu bilgileri sadece ABD’de bulunan kullanıcılardan toplayan TikTok, önümüzdeki günlerde yeni gizlilik politikasını bütün dünyaya yayabilir. TikTok’un basın sözcüsü, yaptığı açıklamada “Şu anda bu bilgilerin tamamını ABD yasalarına uygun bir biçimde toplamaktayız. Yasalar gerektirdiğinde bu bilgileri toplamak için kullanıcılardan gerekli izinleri de alacağız.” dedi.

Bu TikTok’un ilk vakası da değil üstelik. Sosyal medya devi, 2020 yılında kullanıcıların panoya kopyaladıkları metinleri izinsiz toplarken de yakalanmıştı.