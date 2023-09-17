Son birkaç yıldır terk edildiği düşünülen Titanfall 2, büyük bir güncelleme aldı ve 7 yıl aradan sonra oyun sunucuları tekrar aktif edildi.

Şu an Steam'de sağlam bir indirimle oyunseverlere sunulan ve Respawn Entertainment bünyesinde yayınlanan Titanfall 2 oyunu için yıllar sonra büyük bir güncelleme yayınlandı. Oyunseverler için geçen zorlu yılların ardından, nihayet oyun sunucuları tekrar aktif hale getirildi.

Son birkaç yıldır yayınlanan küçük hata güncellemeleri ve oyuna yeniliklerin eklenmemesi, oyuncuları oyundan biraz uzaklaştırmıştı. Ancak son güncelleme, oyunun aldığı ilk büyük güncelleme imzasını taşıdığı için hayranları tarafından dikkat çekti ve son 24 saatte binlerce oyuncu, oyuna geri gelmeye başladı.

Oyun verilerine göre son 24 saatte tam 22.604 oyuncu, oyuna geri geldi.

Sunucuların daha kararlı çalışması, güvenlik önlemleri ve haritaların iyileştirilmesi gibi yenilikleri içeren güncelleme, Titanfall 2'ye yaramış gibi görünüyor. Çünkü 22.604 kişi ile en yüksek oyuncu sayısına sadece 24 saatte ulaştı. Ek olarak Respawn Entertainment, özel maçları beta versiyonundan çıkardı,yeni ve eski oyun modları eklendi; 1v1 Coliseum oyun modu geri geldi ve oyundaki silahlar daha oynanabilir bir şekilde değiştirildi.

Oyuna akın akın gelinmesinin sebeplerinden bir diğeri de çok oyunculu modun tekrar aktif hale gelmesi oldu. Titanfall 2, yıllar sonra kararlı bir şekilde oynanabilir hale gelmiş durumda.

Oyunun haritalarına eklenen en ilginç özelliklerden biri de Nessie'nin çekici (Apex maskotu) oldu. Ardından gözler Respawn Entertainment'ın X'te (eski adıyla Twitter) paylaştığı gönderiye kaydı.

"İşte ban çekici geliyor.

Bu sabah 2000'den fazla hile kullanan @PlayApex hesabını banladık. Bir hatırlatma olarak, lütfen herhangi bir şüpheli oyuncu etkinliğini oyun içi araçlarımızı kullanarak bildirin."

Respawn Entertainment'ın bu duyurusu, oyunun daha oynanabilir hale gelmesine bir referans olabilir. Çünkü oyun içi DDOS saldırılarından dolayı oyun neredeyse oynanamaz durumdaydı. Ancak bu sorun çözüldü ve gerekli iyileştirilmeler yapıldı

Respawn'ın gönderisindeki çekiç ayrıntısına gelecek olursak...

Apex Legends'tan hatırladığımız Nessie'nin Titanfall 2'de karşımıza çıkması, Respawn Entertainment'ın bu iki oyuna önem verdiğini gösteriyor. 'Easter Egg' olarak adlandırılan bu gizli ayrıntıyı oyun hayranları kısa bir süre içerisinde ortaya çıkarıyor ve Nessie'yi görüyoruz.

Respawn'ın şu an Steam'de yayınladığı Titanfall 2, %90'lık bir indirimle sadece 20 TL'ye satın alınabiliyor.