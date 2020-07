Spin Master Games, Masa Oyunu Titanic: The Game’i Duyurdu

Heads Up ve Escape Room: The Game gibi oyunlarla bilinen Spin Master Games, yeni masa oyunu Titanic: The Game'i duyurdu. 1 Ağustos'ta satışa sunulacak olan masa oyunu, Titanik filminin hayranlarına nostalji dolu anlar yaşatmayı vadediyor.

Genellikle düz bir zemin üzerinde, oyun taşlarını belirli kurallar çerçevesinde hareket ettirerek oynanan masa oyunları, özellikle 90’lı yıllarda oldukça popülerdi. Bir dönemlerin sıkça rağbet gören oyunları, teknolojinin gelişmesi ve yeni nesil video oyunlarının çıkmasıyla eski popülerliğini yitirmiş olsa da nostalji severlerin hâlen daha ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu durumun farkında olan şirketlerden biri olan Spin Master Games de hem nostalji severlerin hem de Titanik hayranlarının ilgisini çekebilecek yeni masa oyunu Titanic: The Game’i duyurdu. 23 yıl önce vizyona giren Titanik’in günümüzde hâlâ pazarlanabilir olacağını düşünen şirket, yeni masa oyunuyla birlikte Titanik hayranlarına nostalji dolu anlar vadediyor. Titanic: The Game nasıl bir oyun? Gemi batmadan önce Titanik’ten mümkün olduğunca çok yolcuyu kurtarma mantığının üzerine kurulu bu masa oyununda geminin kendisi, 4x9 olmak üzere toplamda 36 karoluk bir alan üzerine yerleştiriliyor. Her bir turda karolardan biri, suyun altında kaldığını göstermek için ters çevriliyor. Bu noktada oyuncuların, mümkün olduğunca çok puan almak için gemi batmadan önce yolcuları kurtarması, cankurtaran botları ve malzemeleri toplamak için birbiriyle yarışması gerekiyor. Oyuncuların ayrıca orijinal filmden nostaljik anlar oluşturmak için özel kartlar da toplayabileceği oyunda, dokuz turdan sonra en çok yolcuyu kurtarıp en fazla puan toplayan oyuncu şampiyon oluyor. Karakterlerin özel yeteneklerinin yükseltilebileceği masa oyununda ortalama bir oyun tamamlamak ise yarım saat ila bir saat arasında sürüyor. İLGİLİ HABER Bloodborne, 16 Bit Olarak PC’ye Uyarlandı (Siz de Oynayabilirsiniz) Masa oyunlarının meraklıları için ilgi çekici olabilecek Titanic: The Game, 1 Ağustos’ta satışa sunulacak. Oyunun geliştiricisi olan Spin Master Games, daha önceleri piyasaya sürdüğü Heads Up ve Escape Room: The Game gibi çeşitli karmaşık masa oyunlarıyla biliniyor. Bu da Titanik oyununun göründüğünden daha karmaşık olabileceği anlamına geliyor.

