Bloodborne, 16 Bit Olarak PC’ye Uyarlandı

Bir geliştirici, 2015'de PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürülen Bloodborne oyununu 16 bitlik bir remake yapımla PC platformuna taşıdı. Oynaması ücretsiz olan oyunda, Bloodborne'den tanıdığımız birçok boss ve bölge bulunuyor.

Dünyanın en zor RPG serilerinden olan Demon’s Souls ve Dark Souls’un yapımcıları tarafından Sony için geliştirilen RPG korku oyunu Bloodborne, 2015 yılında PlayStation 4 konsollarına özel olarak piyasaya sürülmüştü. Çıktığı günden beri milyonlarca konsol oyuncusunun beğenisini kazanan oyun, daha önceleri birçok kez PC’ye gelecek iddialarıyla gündem olmuştu.

Hatta son olarak geçtiğimiz ay böyle bir iddia ortaya atılmış, iddiaların çok sağlam kanıtlara dayandığı belirtilmişti. Bloodborne PC’ye gelir mi gelmez mi orası bilinmez ancak bir geliştirici, oyunu 16 bit olarak PC platformuna taşıdı. Yarntown adı verilen ve oynaması ücretsiz olan bu oyunda oyuncular, Bloodborne’den tanıdığımız birçok ikonik ‘boss’ ile kapışma imkanına bile sahip.

Yarntown oynanış videosu:

Buradaki bağlantı üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Yarntown, genel olarak Bloodborne oyunundaki ilk zorunlu ana bölge olan Central Yharnam’da geçiyor. Tabanca, hafif ve ağır saldırılar, kaçınma mekanikleri ve dayanıklılık barı gibi birçok detayın bulunduğu oyunda, ayrıca Bloodborne oyuncularının öldüklerinde gittikleri Hunter's Dream bölgesi ve haritada yolculuk yapabilecekleri fenerler yer alıyor.

Yarntown’daki temel düşmanlar, orijinal oyundaki korku ve gerilim hissini devam ettiriyor fakat oyunun ne kadar etkileyici olduğunu gösteren esas detay boss savaşları. Bloodborne’de Cathedral Ward öncesi karşılaştığımız boss’lardan biri olan Father Gascoigne, bu oyunda da sinir bozucu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Buna rağmen orijinal oyundaki kadar güçlü olmadığını ve alt etmek için bir şansınızın bulunduğunu da belirtelim.

Bloodborne PC sürümünün yakında geleceği söyleniyor. Bu iddialar doğru olsa bile en azından biraz daha beklememiz gerekiyor. Bu süreçte Bloodborne deneyimini 16-bit olarak yaşamak isteyenler, Yarntown’a bir şans verebilir. Peki, siz 16-bitlik bu remake yapım hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.