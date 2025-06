Kurulum derdi olmadan televizyon keyfi sunan Tivibu GO, farklı cihazlardan kolayca erişilebilen dijital bir yayın platformu olarak öne çıkıyor. Kullanıcılarına esnek paket seçenekleri ve çeşitli izleme avantajları sunan platform, her ihtiyaca göre bir abonelik modeli barındırıyor. Bu içeriğimizde, Tivibu GO'nun güncel paketlerinden fiyat bilgilerine, giriş adımlarından iptal sürecine kadar merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Mobil cihazdan akıllı televizyona kadar pek çok platformda çalışan Tivibu GO, internet bağlantınızın olduğu her yerde sevdiğiniz içeriklere erişmenizi sağlıyor. Üstelik kurulum derdi yok, kablo karmaşası yok, sadece birkaç tıkla dizi, film, belgesel ve canlı yayınlar elinizin altında. Tivibu GO ile dilediğiniz zaman izlemeye başlayıp, ister durdurup ister geri alabiliyorsunuz. Peki bu dijital yayın platformuna nasıl abone olunur? Hangi paketler var ve fiyatlar ne durumda?

Bu içeriğimizde Tivibu GO abonelik sürecine dair merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. Kaç cihazda aynı anda kullanılabiliyor, hangi özellikler öne çıkıyor, abonelik nasıl başlatılıyor ve gerektiğinde nasıl iptal ediliyor gibi soruların tamamını sade ve anlaşılır bir dille yanıtlıyoruz. İşte Tivibu GO aboneliği hakkında bilmeniz gereken her şey ve güncel paket fiyatları...

Tivibu GO nedir?

Tivibu GO, kurulum ya da taahhüt gerektirmeyen dijital bir yayın platformu. Android TV, Apple TV, uyumlu akıllı televizyonlar, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi pek çok cihaz üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcılar, platformun sunduğu Kaydet İzle, Durdur İzle, Geri Al İzle, İndir İzle gibi gelişmiş özelliklerle içerikleri istedikleri zaman ve istedikleri yerden izleme özgürlüğüne sahip oluyor. Filmden diziye, belgeselden canlı yayına kadar geniş bir içerik kütüphanesi sunan Tivibu GO, esnek izleme deneyimiyle öne çıkıyor.

Tivibu GO nasıl üye olunur?

Tivibu GO’ya abone olmak oldukça kolay ve hızlı bir süreçten oluşuyor. Dilerseniz çevrim içi olarak birkaç tıkla, dilerseniz fiziksel kanallar aracılığıyla üyelik işleminizi tamamlayabilirsiniz. İşte adım adım Tivibu GO üyelik yolları:

Online satın alma: Tivibu GO’nun resmi ödeme sayfası üzerinden dilediğiniz paketi seçip, online olarak hemen abone olabilirsiniz.

Tivibu GO’nun resmi ödeme sayfası üzerinden dilediğiniz paketi seçip, online olarak hemen abone olabilirsiniz. Müşteri hizmetleri üzerinden: 444 5 375 numaralı Tivibu Müşteri Hizmetleri’ni arayarak abonelik işlemlerinizi telefon üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

444 5 375 numaralı Tivibu Müşteri Hizmetleri’ni arayarak abonelik işlemlerinizi telefon üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. TT ofis ve mağazalardan: Türkiye genelindeki TT (Türk Telekom) ofisleri veya mağazalarından da yüz yüze başvurarak Tivibu GO üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Üyelik işleminizi tamamladıktan sonra, Android TV, Apple TV, akıllı televizyonlar, bilgisayar, tablet ya da cep telefonu üzerinden hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Kurulum gerektirmez, sadece uygulamayı indirip giriş yapmanız yeterlidir.

Tivibu Go'ya nasıl giriş yapılır?

Tivibu GO'ya giriş yapmak oldukça pratik bir işlemle tamamlanabiliyor. Kayıtlı cep telefonu numaranız üzerinden hızlıca erişim sağlayabilir ya da Smart TV kullanıyorsanız QR kod yöntemiyle oturum açabilirsiniz. İşte giriş yolları:

Mobil, tablet veya bilgisayardan giriş:

Tivibu GO uygulamasını açın ya da web sitesine gidin.

Ana ekrandaki “Giriş Yap” butonuna tıklayın.

Açılan ekrandan “Kolay Giriş” seçeneğini seçin.

Abonelik oluştururken kullandığınız telefon numarasını girin.

Telefonunuza SMS ile gelen şifreyi ilgili alana yazın.

Ekrandaki “Onayla” butonuna dokunarak hesabınıza giriş yapın.

Smart TV üzerinden QR kod ile giriş:

Televizyonunuzda Tivibu GO uygulamasını açın.

Ekranda yer alan QR kodu görünür hale getirin.

Mobil cihazınızdaki Tivibu GO uygulamasını açın.

Uygulama içinde “Hesabım” menüsüne gidin.

Ardından “TV Uygulamasına QR Kod ile Giriş” seçeneğini seçin.

Televizyon ekranındaki QR kodu telefonunuzla tarayarak giriş işlemini tamamlayın.

Her iki yöntem de saniyeler içinde hesabınıza erişmenizi sağlar. Kurulum gerektirmeden her cihazda kolayca izlemeye başlayabilirsiniz.

Tivibu Go güncel abonelik paketleri ve fiyatları neler?

Abonelik Paketi Aylık Fiyat Yıllık Fiyat Tivibu GO Süper Paket 79,90 TL 679,00 TL Tivibu GO Sinema Paketi 69,90 TL 589,00 TL

Tivibu GO aynı anda kaç cihazda kullanılabiliyor?

Tivibu GO kullanıcılarına oldukça esnek bir izleme deneyimi sunuyor. Tek bir hesapla aynı anda en fazla 5 farklı cihazdan platforma erişim sağlamak mümkün. Bu sayede evde biri televizyon başında dizi izlerken, bir diğeri cep telefonundan belgesel takip edebiliyor. Aile bireylerinin ya da farklı cihaz kullanan kullanıcıların birbirinden bağımsız içerikler izlemesi oldukça kolaylaştırılmış durumda.

Tivibu GO için kurulum gerekiyor mu?

Tivibu GO’yu kullanmak için herhangi bir kurulum işlemi yapmanıza gerek yok. Web tarayıcısı üzerinden tivibu.com.tr’ye girerek ya da mobil cihaz ve akıllı televizyonlarınıza uygulama mağazaları aracılığıyla Tivibu GO uygulamasını indirerek anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı açıp Kolay Giriş yöntemiyle hesabınıza giriş yaptığınızda, içerikleri izlemeye hazır hale geliyorsunuz.

Tivibu GO interneti ne kadar yer?

Tivibu GO internet bağlantısı üzerinden çalışan bir dijital yayın platformu olduğu için izlenen içerikler veri tüketimine neden olur. Yani platform üzerinden yapılan dizi, film, belgesel ya da canlı yayın izlemeleri internet paketinizin kotasından düşer. Özellikle mobil veri kullanıyorsanız, yüksek çözünürlükte yapılan izlemelerin daha fazla veri tüketebileceğini göz önünde bulundurmanızda fayda var. Wi-Fi bağlantısı üzerinden kullanım ise bu konuda daha avantajlı bir tercih olabilir.

Tivibu GO üyeliği nasıl iptal edilir?

Tivibu GO üyeliğinizi iptal etmek oldukça kolay. Eğer aboneliğinizi Faturama Yansıt, Mobil Ödeme ya da Kredi Kartı seçeneklerinden biriyle başlattıysanız, iptal işlemini gerçekleştirmek için Tivibu Müşteri Hizmetleri’ni (444 5 375) aramanız yeterli. Talebiniz alındıktan sonra, aynı gün içerisinde paket iptaliniz tamamlanıyor.

Aboneliğinizi iTunes üzerinden başlattıysanız, iptal işlemini doğrudan iTunes hesabınızın ayarları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Böylece herhangi bir çağrı ya da ek işlem yapmadan üyeliğinizi sonlandırmanız mümkün.