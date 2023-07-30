Tofaş Bursa fabrikasında kurulduğu 1971 yılından bu güne geçen 52 yılda toplamda kaç araç üretildiği açıklandı.

Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç tarafından 1968 yılında kurulan ve 1971 yılında Bursa'daki fabrikasını açan Tofaş, 52 yıldır üretimine devam ediyor.

Yıllar içerisinde sürekli artan üretim kapasitesiyle ülkemizin otomotiv sektöründeki önemli kuruluşlarından olan Tofaş, ilk olarak Murat 124 ile başladığı üretimine yıllar içerisinde Fiat, Alfa Romeo gibi pek çok otomobil markasının üretim tesisi haline geldi.

Şimdi ise Tofaş Bursa fabrikası, 7 milyonuncu aracını banttan indirişini kutluyor;

Banttan inen 7 milyonuncu araç ise Fiat Egea Cross Wagon oldu. Tofaş fabrikasından şimdiye kadar 25 farklı model üretildi, üretilen araçlardan toplam 3,7 milyon araç ihracatı gerçekleştirildi ve yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri elde edildi.

600 çalışanlı mütevazı bir fabrikadan, 6 bin çalışanlı üretim ve Ar-Ge merkezine;

Konuya yönelik açıklama yapan CEO Cengiz Eroldu,

''Tofaş, 7 milyon araç üretimine ulaşan yolculuğunda, faaliyete başladığındaki 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600'e yakın çalışanıyla mütevazı bir fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, yaklaşık 6 bin çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştü. Tofaş, sürekli ilerleme azmiyle, yerli sanayi ve Ar-Ge'nin güçlenmesine dair tutkuyla çalışılan yıllar boyunca endüstriyel ve ticari alanlarda kat ettiği gelişimin yanı sıra Türkiye otomotiv sanayi ve Ar-Ge'sinin gelişiminde önemli bir rol alırken, ülkemizde pek çok ilke de imza attı. Yetkin insan kaynağımızla, teknoloji, dijitalleşme, kalite ve verimlilik seviyesiyle küresel ölçekte rekabetçi çözümler sunuyoruz. Stellantis üretim sistemi kapsamında, iş güvenliği, kalite ve verimlilik alanlarındaki değerlendirmelere göre de grup içindeki en iyi ilk 3 fabrikadan biriyiz" şeklinde konuştu.